Vini Jr. recebe homenagem no Maracanã em Flamengo x Vasco: ‘Que eu possa seguir firme na luta’

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, esteve nesta segunda-feira no Maracanã para acompanhar o jogo entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ganhou camisas dos dois rivais e as exibiu para a torcida presente no estádio.

Apesar de toda a sua formação como jogador ter acontecido com a camisa do Flamengo, Vini Jr. não se intimidou e empunhou a camisa do Vasco. A equipe cruz-maltina tem em sua história importante destaque na luta antirracista. O atacante foi alvo de graves insultos ao longo do ano no Campeonato Espanhol.

Na saída do gramado após a homenagem, Vini Jr. não falou diretamente sobre os casos reiterados de racismo dos quais foi alvo na Espanha, mas pregou a paz no clássico entre Flamengo e Vasco.

“Alegria muito grande de ver o Flamengo, o clássico com o Vasco. Feliz pelo que fizeram por mim e que eu possa seguir firme na luta por todos aqueles que estão por vir. O clássico é muito importante, todos querem vencer, mas a paz deve ser o melhor para todos”, afirmou Vini Jr. ao Premiere.

Vini Jr. aproveitou para vir ao Brasil após concluir sua participação na temporada espanhola pelo Real Madrid no empate com o Athletic Bilbao neste domingo. Mas em breve o jogador volta para a Europa, porque foi convocado para defender a seleção brasileira, que fará amistosos com Guinés (dia 17, em Barcelona) e Senegal (dia 20, em Lisboa).