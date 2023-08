Vini Jr. está fora das primeiras partidas da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa de 2026

A bruxa está solta no futebol brasileiro. Enquanto no domingo, Dudu, Arrascaeta e Luiz Araújo foram diagnosticados com lesões, na sexta-feira, Vinícius Júnior deixou o campo logo no início da partida entre Real Madrid e Celta de Vigo. A expectativa é de retorno apenas em outubro, o que resulta na ausência do astro para os jogos da seleção brasileira com Bolívia e Peru, pelas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa de 2026.

O Real Madrid confirmou a lesão nesta segunda-feira. Em comunicado oficial, o clube merengue disse que “na sequência dos exames realizados ao nosso jogador Vini Jr. pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo bíceps femoral direito. Pendente de evolução.”

Apesar de não prever uma data para o retorno do atacante, a expectativa é que ele fique de fora por, pelo menos, seis semanas. Os próximos compromissos do Brasil, que terá a estreia de Fernando Diniz no comando, acontecem nos dias 8 e 12, no estádio Mangueirão, em Belém, e no Estádio Nacional do Peru, respectivamente. A CBF ainda não se manifestou sobre o caso, mas deverá anunciar um substituto em breve.

Vini Jr. se lesionou durante o jogo do time merengue na Galícia e está fora dos primeiros jogos do Brasil nas Eliminatórias. Foto: Lavandeira/ EFE

O Real Madrid celebra, pois a lesão poderia ter atingido o tendão, o que não aconteceu. O lance aconteceu logo aos 14 minutos do confronto da sexta, pelo Espanhol. Vini Jr arrancou com a bola a fim de receber um lançamento quando sentiu um puxão na coxa. Imediatamente foi ao chão e pediu por atendimento médico. Acabou sendo substituído por Joselu.