A nobre atitude de Vini Jr. com Mbappé em vitória do Real Madrid no Espanhol

A vitória do Real Madrid por 2 a 0 diante do Real Betis no último fim de semana foi marcada por um sinal positivo na relação de parceria ofensiva entre os atacantes Vinicius Jr. e Kylian Mbappé. Contratado nesta temporada pelo clube espanhol, o francês ainda não havia desencantado no Santiago Bernabéu, casa do Madrid. E foi numa chance clara de gol que Mbappé recebeu o apoio dos companheiros para ser o grande destaque da partida.

O jogo já estava 1 a 0 para o Real com gol marcado pelo próprio Mbappé aos 32 minutos da segunda etapa após passe de Valverde. Menos de dez minutos depois Vini Jr. recebe boa enfiada de bola de Brahim, dribla o goleiro e é derrubado na área. O lance foi para revisão no VAR e, neste momento, o cobrador do penal foi mudado.

Real Madrid's French forward #09 Kylian Mbappe shakes hands with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior next to Real Betis' Portuguese goalkeeper #01 Rui Silva during the Spanish league football match between Real Real Madrid CF and Real Betis at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 1, 2024. (Photo by Thomas COEX / AFP) Foto: Thomas Coex/THOMAS COEX

PUBLICIDADE De acordo com as regras pré estabelecidas, Vini é o primeiro e ter a chance de bater a cobrança. Mas o camisa 7 resolveu passar a vez para que Mbappé batesse e tivesse a chance de marcar seu segundo. Enquanto a arbitragem checava o lance no VAR, o atacante ex-Flamengo apontou para o companheiro e afirmou que ele bateria. A atitude foi apoiada pelos companheiros, como relatou a imprensa espanhola após o apito final. “É uma comunicação, o Vini chuta o primeiro e eu chuto o segundo. O treinador dá liberdade para nós dois e temos que ser inteligentes para ver como vai estar o jogo. Como falei no primeiro dia da minha apresentação, não quero forçar, chegar aqui e pegar a bola, quero que tudo saia com naturalidade . Os pênaltis são algo que vamos fazer com naturalidade”, disse Mbappé em entrevista na zona mista após o jogo.

Antes mesmo da partida, o técnico italiano Carlo Ancelotti havia comentado sobre a possibilidade de dividir as responsabilidades dos pênaltis a cada jogo. “Acho correto dar a responsabilidade aos dois. Eles têm a mesma qualidade na cobrança de pênaltis e não quero escolher. Até porque em um jogo acontecem muitas coisas e uma pessoa pode ter marcado um gol e o outro precisa fazer isso também. Tenho total confiança nos dois como batedores, não vejo problema”, explicou.

A relação do brasileiro e do francês vem sendo construída de forma mais positiva do que a de Mbappé com outro craque brasileiro, Neymar. No Paris Saint-Germain, Mbappé também chegou como ‘novato’ - nada comparado ao seu atual status - e via Neymar como grande figura do clube. Porém, discussões que envolviam desde o comportamento dos atletas no clube até as próprias cobranças de pênalti fizeram com que a torcida e a imprensa francesa não encarasse os atletas como uma dupla.

Em agosto de 2022, num jogo onde o PSG venceu o Montpellier por 5 a 2, Neymar e Mbappé tiveram uma discussão sobre quem bateria um penal na partida. O francês tirou a bola da mão do atacante brasileiro e decidiu que cobraria o pênalti. Naquela ocasião, bateu e perdeu o pênalti. Neymar teve a chance de bater outro pênalti no fim e converteu a sua.

Desta vez, o clima no Real Madrid parece ser diferente e a dupla vem tendo bom desempenho junta nos jogos do Real Madrid. Enquanto Mbappé tem três gols em cinco jogos oficiais da temporada até aqui, Vini Jr. balançou as redes uma vez e deu duas assistências.