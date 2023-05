Foto de Vinícius Júnior é rasgada em pôster no Santiago Bernabéu antes de jogo desta quarta; veja

Poucas horas antes da partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano nesta quarta-feira, em Madri, a imagem de Vinícius Júnior que estava em um pôster no Estádio Santiago Bernabéu foi arrancada. O jogador foi vítima de racismo no último domingo, em duelo com o Valencia. Segundo relatos de torcedores, o pôster estava intacto nas últimas semanas, mas desapareceu.

O jornalista alemão Nils Kern divulgou em suas redes sociais a imagem do vandalismo. “Algumas pessoas têm sérios problemas na cabeça”, escreveu. O cartaz, que divulga o tour no clube pelo Santiago Bernabéu, tinha Benzema e Vini Jr. como “garotos-propaganda”. A imagem do atacante francês permaneceu intacta, conforme registro divulgado nas redes.

Pôster com a imagem de Vini Jr. foi arrancado próximo ao Santiago Bernabéu. Foto: Reprodução/Twitter @nilskern17

“Não preciso dizer de quem era esse rosto (que foi arrancado), e não me lembro se o cartaz já estava assim na última semana”, afirmou o jornalista. De acordo com Kern, o entorno do estádio na capital espanhola recebeu um reforço no policiamento para a partida desta quarta.

O vandalismo coincide com o dia em que o Real Madrid planeja realizar homenagens ao atacante brasileiro durante o jogo. Ele estará nas tribunas do estádio ao lado do presidente Florentino Pérez. No minuto 20, torcedores ecoarão palavras de ordem contra o racismo e o nome de Vini Jr será chamado. O jogador não foi relacionado para o confronto. Na véspera, o técnico Carlo Ancelotti disse que era hora de ele ser poupado. Vini também não treinou após o jogo de domingo.

Entenda o caso

O brasileiro Vinícius Júnior foi mais uma vez vítima de racismo na Espanha. Parte da torcida do Valencia, que enfrentou e venceu o Real Madrid no domingo por 1 a 0, gritou insultos racistas direcionados ao jogador brasileiro no segundo tempo da partida, que foi paralisada e depois retomada pelo árbitro por causa das ofensas.

Continua após a publicidade

Nos acréscimos, o brasileiro, revoltado e desestabilizado pelos rivais, foi expulso depois de se desentender com o atacante Hugo Duro, em quem acertou o braço. Ele levou cartão amarelo, mas após revisão do lance pelo VAR, foi expulso pela arbitragem.

O episódio gerou revolta no Real Madrid, cujo técnico Carlo Ancelotti dedicou sua entrevista coletiva inteira para falar sobre o caso de racismo ao fim da partida. A polêmica aumentou em seguida quando o presidente da LaLiga, Javier Tebas, criticou Vinícius por ter reclamado da postura da entidade diante dos casos de racismo.

São muitos os episódios de preconceito racial contra Vini Jr. Recentemente, o brasileiro depôs na Justiça espanhola no âmbito do caso em que foi xingado de “macaco” por um torcedor do Mallorca em fevereiro deste ano. “Não foi a primeira vez nem a segunda nem a terceira. O racismo é o normal na LaLiga. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas”, afirmou o atleta em seu perfil no Twitter.

O brasileiro ainda alertou para a imagem que a Espanha passa para o exterior ao permitir que tais ataques aconteçam na maior competição esportiva da nação. “Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas.”