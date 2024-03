Vini Jr. quase não entrou em campo por causa de postagem do Real Madrid, diz portal espanhol

O atacante Vinícius Júnior tem sido alvo constante de ataques racistas por meio de insultos e cantos do público espanhol, inclusive em jogos que não está presente. O portal espanhol Relevo divulgou que o jogador passou por uma crise com o Real Madrid devido a uma publicação que reforçou as ofensas racistas que ele vem sofrendo.

No post, que ficou por algumas horas nos stories do Instagram do clube, uma foto de Vini Jr. beijando o escudo do Real Madrid foi divulgada ao lado de uma figurinha que mostra a evolução da espécie humana. A figura em questão faz uma releitura da evolução do macaco até ser humano, a diferença é que o último estágio é um homem com fones de ouvido. A imagem é um logotipo utilizado pela dupla israelense de DJs ‘Vini Vici’.

Vinicius Junior tem sido alvo constante de racismo na Espanha. Foto: José Bretón/AP

O story foi postado horas antes de um dos jogos mais tensos da temporada: o confronto com o Valencia, no Estádio de Mestalla, local em que o jogador sofreu ataques racistas no ano passado. Na ocasião, Vini Jr. marcou dois gols e o Real Madrid empatou por 2 a 2 com o Valencia. De acordo com o portal espanhol, o atacante se irritou ao ver o post no dia da disputa, pediu explicações e ameaçou não entrar em campo. Quem acalmou o atacante foi diretor-geral do Real Madrid, José Àngel Sánchez. O post foi retirado das redes e o clube garantiu à equipe do brasileiro que vai tomar medidas em relação aos responsáveis pela publicação.

Outro caso recente de racismo que Vini sofreu ocorreu na quarta-feira, dia 13. Torcedores do Atlético de Madrid chamaram o atleta de “chimpanzé” antes do confronto com o Inter de Milão, pela Champions League. O jogador cobrou um posicionamento da Uefa, pedindo que punam os torcedores. “É uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente”, escreveu o brasileiro no X (antigo Twitter).

