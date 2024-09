Único brasileiro na disputa pela Bola de Ouro, prêmio dado pela revista France Football, Vinícius Júnior vive a expectativa de, em um mês, ser consagrado como o melhor jogador do mundo na última temporada. O atacante concorre com outros 29 nomes, mas tem, principalmente, a concorrência direta de Jude Bellingham e Kylian Mbappé, companheiros no Real Madrid, e Rodri, do Manchester City. No entanto, a tendência é que o camisa 7 vença a disputa no próximo dia 28 de outubro.

Ao menos é o que aponta o jornal espanhol Marca. “O atacante brasileiro conquistou o direito de ser o principal protagonista da Bola de Ouro, no teatro Chatelet, em Paris. Paris e o Rio Sena o esperam para sua coroação como melhor jogador do mundo”, escreveu a publicação. “Vini Jr. errou algumas vezes, mas também soube assimilar e trabalhar como poucos para que seu futebol mudasse e se adaptasse às necessidades de seu time. De protagonista de paródias e de todo tipo de situações que tentavam torná-lo ridículo, passou a ser respeitado e temido por quem o enfrenta.”

O período de avaliação da France Football considera a temporada 2023/2024 na análise para eleger o melhor jogador do mundo. Na ocasião, Vini anotou 24 gols e deu nove assistências com a camisa do Real Madrid, e foi crucial para as conquistas da Champions League e do Campeonato Espanhol. Na reta final, superou Jude Bellingham no favoritismo, após o britânico ter um bom início de temporada, que se somou à ausência do atacante brasileiro por lesão.

Vini Jr. é o favorito para conquistar a Bola de Ouro pelo desempenho na última temporada. Foto: Manu Fernandez/AP

O desempenho na Champions League, inclusive, é o que faz com que salte à frente de Rodri – eliminado pelo Real Madrid nas quartas de final –, e Bellingham, que passou em branco nas fases finais do torneio. A Uefa ainda escolheu o atacante merengue como o melhor jogador da última edição, com seis gols e cinco assistências na 15ª Champions League do Real Madrid. Em 2024, será o primeiro ano que a premiação é realizada em parceria com a Uefa. Vini Jr. foi sondado pelo futebol da Arábia Saudita no início desta temporada, mas a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro foi um dos motivos que o fizeram permanecer no Real Madrid, pelo menos até 2025, segundo apurou o Estadão. Desde que a premiação foi criada, todos os vencedores da Bola de Ouro masculina atuavam na Europa à época da cerimônia.

Caso vença em outubro, Vini Jr. pode ter o caminho aberto para aceitar a proposta do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), já que teria completado seu objetivo individual aos 24 anos. O governo do país do Oriente Médio sinalizou com um contrato de cinco anos, no valor de R$ 6 bilhões, para que o atacante brasileiro defendesse o Al-Ahli e se tornasse garoto-propaganda da Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita.