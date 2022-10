Bola de Ouro: Vini Jr. é o décimo brasileiro na história a figurar no Top 10; veja lista completa

Campeão espanhol e da Champions League - com o gol do título na final contra o Liverpool - na temporada 2021/22, Vinícius Jr. é um dos destaques do Real Madrid. Nesta segunda-feira, o jogador alcançou mais um feito: se tornou o 10º brasileiro a figurar no Top 10 da Bola de Ouro, prêmio da France Football.

Aos 22 anos, ele ficou na oitava posição, à frente de Modric - companheiro de Real Madrid - e Haaland, do Manchester City, e entra na seleta lista de brasileiros na Bola de Ouro. O último havia sido o goleiro Alisson, do Liverpool, em 2019, campeão da Champions League. Ele terminou aquele ano na nona posição.

Em 2021, o brasileiro mais bem colocado foi Neymar, na 16ª posição. Em 2020, a France Football não realizou a cerimônia por conta da pandemia da Covid-19.

Vinícius Jr. foi um dos destaques do Real Madrid na última temporada. Foto: Oscar del Pozo Canas/AFP

Neste ano, Vini Jr. foi um dos três brasileiros a figurar na lista final de 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo. Além dele, Casemiro, hoje no Manchester United, e Fabinho, do Liverpool, foram os outros dois indicados pela France Football. Neymar, brasileiro com mais aparições no Top 10, com seis, ficou fora da lista final de 2022.

No entanto, apesar de 10 jogadores do País já figurarem entre os 10 melhores do mundo em suas respectivas temporadas, apenas quatro conquistaram a Bola de Ouro: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká - este o mais recente, em 2007.

Vale ressaltar que, até 1995, jogadores que não fossem europeus não poderiam concorrer à premiação.

Confira a lista completa com os brasileiros no Top 10:

2022 - Vini Jr (8º)

2019 - Alisson (7º)

2017 - Neymar (3º)

2016 - Neymar (5º)

2015 - Neymar (3º)

2014 - Neymar (7º)

2013 - Neymar (5º)

2011 - Neymar (10º)

2009 - Kaká (6º)

2008 - Kaká (9º)

2007 - Kaká (1º) e Robinho (9º)

2006 - Ronaldinho Gaúcho (4º)

2005 - Ronaldinho Gaúcho (1º), Adriano (7º) e Kaká (9º)

2004 - Ronaldinho Gaúcho (3º) e Adriano (6º)

2003 - Roberto Carlos (8º)

2002 - Ronaldo (1º), Roberto Carlos (2º) e Rivaldo (8º)

2001 - Rivaldo (7º)

2000 - Rivaldo (6º)

1999 - Rivaldo (1º)

1998 - Ronaldo (3º) e Rivaldo (5º)

1997 - Ronaldo (1º) e Roberto Carlos (5º)

1996 - Ronaldo (2º)