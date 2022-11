Vinicius Júnior assume protagonismo na seleção brasileira enquanto Neymar se recupera

Publicidade

Na ausência de Neymar, Vinicius Junior decidiu assumir o protagonismo que ainda não havia tido na seleção brasileira. Protagonista em seu clube, o Real Madrid, ele também passou a ser indispensável à equipe de Tite. Prova disso é que passaram pelos seus pés as jogadas dos três gols que o Brasil marcou na Copa do Mundo do Catar.

Na vitória sobre a Sérvia, foi dele o chute que o goleiro espalmou nos pés de Richarlison, que abriu o placar. Depois, Vini Jr deu assistência de trivela para o camisa 9 marcar de voleio e selar o triunfo na estreia.

Nesta terça-feira, o barreira suíça foi vencida a partir de uma triangulação que envolveu o fluminense natural de São Gonçalo. Ele tocou para Rodrygo servir Casemiro, que emendou de primeira uma linda conclusão com a parte de fora do pé.

Atacante da seleção brasileira comandou as ações da equipe no duelo com a Suíça Foto: REUTERS/Pedro Nunes

“Esperei 22 anos para chegar aqui, muito sonho, muito trabalho”, disse o atacante, presente em 17 partidas com a camisa da seleção. Por enquanto, foi às rede apenas uma vez.

Peça importante no ataque da seleção na Copa do Mundo do Catar, Vini Jr. demorou para cair nas graças de Tite. Até o ano passado, ele era apenas opção para os minutos finais. O treinador, inclusive recebia críticas por deixá-lo muito mais tempo no banco do que em ação.

À época, Tite argumentava que o Vini Jr. da seleção não conseguia demonstrar o mesmo amadurecimento que aquele que já encantava os torcedores do Real Madrid. Foi quando o treinador da seleção decidiu ir direto à fonte.

“Eu pedi conselhos ao Ancelotti sobre o que eu poderia fazer, para que as táticas que ele usa com o Vinícius no Madrid possam funcionar na seleção. Eu queria que no Brasil ele jogasse como no Real”, contou Tite ao jornal espanhol Marca. “Falamos de situações ofensivas que dariam liberdade criativa, sobre o um contra um, o processo criativo.”

A conversa com o treinador do Real surtiu efeito, e no fim de março Vini Jr. conseguiu finalmente convencer Tite sobre seu lugar na ponta esquerda da seleção. Escalado ao lado de Antony e de Neymar para a partida diante do Chile pelas Eliminatórias, ele marcou um dos quatro gols na goleada por 4 a 0. E saiu do Maracanã com a certeza que encerraria o ano disputando a Copa do Mundo do Catar.