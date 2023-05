Vinícius Júnior desfalca mais uma vez Real Madrid em jogo contra Sevilla; veja porquê

Vinícius Júnior será desfalque do Real Madrid pelo segundo jogo consecutivo desde que foi alvo de racismo no último domingo, durante a derrota por 1 a 0 para o Valencia, no Estádio Mestalla. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que o atacante brasileiro não viajará para a região da Andaluzia, onde o time madrilenho encara o Sevilla às 14 horas (de Brasília) deste sábado, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol.

De acordo com o treinador italiano, a ausência do jogador se dá por causa de dores no joelho e não em razão de uma tentativa de preservá-lo diante da possibilidade de novos ataques racistas em território adversário, como especulado por parte da imprensa espanhola.

“O Vinícius não viaja porque não pode jogar, é simplesmente isso. Se tivesse alguma chance de jogar, viajaria e jogaria, mas o joelho dele continua incomodando. Não importa se é em casa ou fora, ele não pode jogar, ponto final. Espero que possa jogar o último jogo”, respondeu Ancelotti ao ser questionado sobre o assunto em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

Vinicius Junior seguirá fora dos jogos do Real Madrid por problema no joelho, diz Ancelotti Foto: AP Photo/Alberto Saiz

Cansado do racismo frequente que tem sofrido nos estádios e fora deles, Vini Jr. adotou uma postura combativa após o episódio em Valência e elevou o debate sobre o tema na Espanha a um novo nível, a ponto de forçar a LaLiga a pedir alterações na lei espanhola para tornar o combate à discriminação nos estádios mais eficaz.

Depois do duelo com o Sevilla, no qual Benzema e Asensio também serão desfalques, restará apenas uma partida para o Real Madrid na temporada. Eliminado pelo Manchester City nas semifinais da Liga dos Campeões, o time enfrenta o Athletic Bilbao no dia 4 de junho, no Santiago Bernabéu, e já começa a pensar em 2023/2024.

Como o título espanhol foi conquistado antecipadamente pelo Barcelona, há pouco menos de duas semanas, resta ao Real brigar com o Atlético pelo vice-campeonato. Segundo colocado, com 74 pontos, tem um ponto a mais do que o rival, dono da terceira posição.