Vinícius Júnior é alvo de novas ofensas no Espanhol: ‘Insultos continuam, mas baile também’

Vinícius Júnior relatou neste sábado que foi alvo novamente de insultos durante o jogo entre Real Madrid e Osasuna, em Pamplona, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Pelas redes sociais, o atacante brasileiro ironizou as ofensas.

“Os insultos continuam, mas o baile também. Nos vemos em Liverpool. Hala, Madrid!”, publicou Vinícius Júnior fazendo referência ao próximo desafio do time merengue, em visita ao Liverpool, na próxima terça-feira, pelas oitavas de final da Champions League.

Desde o início da temporada europeia, Vinícius Júnior tem recebido seguidos insultos racistas e agressivos por parte de torcedores de clubes rivais, como Atlético de Madrid, Valladolid e Mallorca, e tem sido alvo de provocações de atletas em campo.

Los insultos siguen… pero el baile también… Nos vemos en Liverpool! ¡HALAMADRID! 🤍 pic.twitter.com/wWNRrx7Ing — Vini Jr. (@vinijr) February 18, 2023

Após a vitória por 2 a 0 do Real Madrid sobre o Osasuna, o técnico Carlo Ancelotti relatou ter escutado insultos vindos das arquibancadas do Estádio Reyno de Navarra durante o minuto de silêncio pelas mortes provocadas pelo terremoto na Turquia e na Síria.

Segundo o técnico italiano, as ofensas não foram falta de respeito apenas com Vinícius Júnior, mas a todas as mais de 43 mil vítimas do terremoto.

“Se esquecermos essa falta de respeito a Vinícius Júnior, à Turquia e à Síria durante o minuto de silêncio, o resto da partida foi normal. O Osasuna fez um jogo correto, lutando bastante”, declaro Ancelotti, que também elogiou a atuação individual do atacante brasileiro.

Carlo Ancelotti rasga elogios a Vinícius Júnior após jogo em Pamplona. Foto: Alvaro Barrientos/ AP

“Novamente, Vinícius teve atuação espetacular, como sempre. No segundo tempo, elevou o nível de atuação, especialmente no momento de fragilidade física do adversário, já cansado. Uma partida extraordinária”, declarou Ancelotti.