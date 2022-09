Vinicius Junior ganha cidadania espanhola e ajuda Real Madrid a ter vaga de atleta extracomunitário

A direção do Real Madrid anunciou nesta segunda-feira que Vinicius Junior obteve a cidadania espanhola. O atacante brasileiro, a partir de agora, conta com duas nacionalidades e vai usufruir das vantagens de ser cidadão espanhol, com passaporte europeu.

“O Real Madrid C. F. comunica que nosso jogador brasileiro Vinicius Junior fez juramento diante da Constituição Espanhola no dia 2 de setembro. E, neste momento, conta também com a nacionalidade espanhola”, informou o clube madrilenho, em nota. O pedido pela nacionalidade já havia sido feito há meses.

Do ponto de vista esportivo, a situação pouco muda para Vinicius Junior, que não poderá defender a seleção espanhola porque já vestiu a camisa da seleção principal do Brasil em diversas partidas amistosas e oficiais.

Os benefícios maiores serão do próprio Real. O futebol espanhol tem regras que limitam o número de jogadores estrangeiros em campo em cada partida dos clubes nacionais. Com Vinicius Junior se tornando “espanhol”, o clube ganha mais uma vaga de atleta extracomunitário na escalação da equipe.

Tecnicamente, essa liberação já começou no fim de semana. O brasileiro já entrou em campo no sábado, na partida contra o Betis, em rodada do Campeonato Espanhol, com dupla cidadania.

O atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, obteve cidadania espanhola. Foto: Luiz Henrique REUTERS/Isabel Infantes

O atacante de 22 anos, revelado na base do Flamengo, chegou à Espanha em julho de 2018. Em sua chegada ao futebol espanhol, passou a defender o Real Madrid Castilla, o time B do gigante europeu. Com o passar do tempo, ganhou espaço na equipe principal e começou a brilhar na capital espanhola.

Na temporada europeia passada, ele foi uma das estrelas da equipe nas conquistas do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões.