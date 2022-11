Vinicius Junior puxa a fila dos atacantes abusados de Tite

Publicidade

Tite ainda não escalou Vini Jr. Fará isso hoje. O treinador fugiu da pergunta e não deu sua resposta com todas as letras. Ele ainda não está convencido de que o atacante do Real Madrid e um dos melhores da Europa na temporada passada seja mais eficiente do que outros para o que pensa para o Brasil na estreia contra a Sérvia.

O que os treinadores costumam dizer é que o atleta se escala nos treinamentos. Como os treinos para valer são fechados (a seleção só fez um aberto do começo ao fim), ninguém sabe ao certo o que anda fazendo Vini para se escalar. Rápido pela esquerda, mas também podendo atuar na direita, Vini é um abridor de latas de defesas bem posicionadas e que preferem o ferrolho contra o Brasil. O que geralmente acontece em Copas é o rival ficar atrás contra a seleção brasileira e tentar ao menos o empate.

Vinícius Júnior, eleito um dos melhores jogadores do futebol europeu na última temporada, pode começar a Copa do Mundo entre os titulares. Foto: Antonio Lacerda / EFE

Há apenas um time no mundo que encara o Brasil de igual para igual. É a Argentina. Todos os outros esperam para ver, o que não quer dizer que não ataquem ou não ganhem.

A Sérvia não vai atacar o Brasil de cara. Vai esperar. Daí a importância de Vini. Ele tem condições de incendiar a partida. Aumentar o calor no Catar. E com objetividade. Pode combinar bem com Richarlison e achar o companheiro na área com facilidade. Ele joga assim. Mas entendo Tite.

Ele gostou demais de Paquetá ao lado de Neymar. Ambos se deram bem nas tramas e movimentação em campo. Paquetá evoluiu muito e também entendeu bem o jeito de atuar de Neymar.

Tite leva isso em consideração. E Paquetá, se precisar, ainda ajuda a marcar. Tite pode escalar os dois jogadores juntos. Vini pela esquerda e Paquetá no meio. Basta tirar um volante, Fred, uma vez que Casemiro é seu homem de confiança na marcação e cobertura. Essa é sua dúvida: time com um volante.

Tite pode apostar em Fred para compor o meio de campo da seleção brasileira e aumentar o poder defensivo da equipe. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Tite não é disso. Apostou poucas vezes nessa formação e não é do seu feitio correr esse tipo de risco num jogo, digamos, ‘eliminatório’. Não é, mas perder na estreia terá o mesmo barulho de Argentina e Alemanha que começaram a Copa com derrotas no Catar.

Tite está sereno, fez tudo o que podia para chegar a essa estreia bem, mas tem de escalar o time. É sua função. Com os melhores? Ou com os mais seguros? O que pode parecer fácil para todos nós, pode não ser tão simples assim para ele.

Há uma saída. E que já está desenhada. É segurar os laterais. A seleção brasileira fará isso por natureza de seus jogadores da posição. Danilo e Alex Sandro são mais defensores. O futebol mudou de novo e o caminho aberto lá atrás para os laterais correrem pelas pontas não existe mais. Os pontas voltaram. O Brasil tem pontas e todos são meninos atrevidos. Bons de bola. A combinação é boa. Defesa marcadora e mais experiente. Laterais fixos. Meias criadores e atacantes abusados. Vai nessa, Tite!