Vinícius Júnior busca reafirmação e protagonismo para levar Real Madrid ao título do Mundial

Vinícius Júnior está escalado para os papel de protagonista do Real Madrid na final do Mundial de Clubes da Fifa, que acontece neste sábado, às 16h, diante do saudita Al-Hilal, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, capital do Marrocos. Fisicamente bem, o atacante precisa de concentração e força mental para ser decisivo e levar o time merengue ao título.

Rodrygo, por sua vez, não sabe se será titular, dado o retorno do francês Karim Benzema, que se juntou ao grupo do técnico Carlo Ancelotti. Os atacantes brasileiros, assim como todo o elenco merengue, viveram momento de oscilação desde o retorno das atividades do futebol europeu, ao término da Copa do Mundo do Catar. Vinícius Júnior sofre constantemente perseguição de torcedores adversários, que o ofendem com insultos racistas e incitação à violência.

Rodrygo, sem tantos holofotes quanto Vinícius Júnior, também busca seu lugar ao sol no Real Madrid. Ambos marcaram na goleada por 4 a 1 da semifinal do Mundial, diante do Al-Ahly, do Egito, mas uma conquista após consecutivas frustrações no temporada se tornou um passo fundamental para que a calmaria volte a reinar no maior campeão.

Rodrygo e Vinícius Júnior em ação durante treinamento do Real Madrid. Foto: Mohamed Messara/ EFE

“O time está crescendo. Você tem tudo para perder esses (em que há um grande favoritismo). O Vinícius gosta de jogar futebol, seja onde for. Seu jogo é muito completo e sempre perigoso para o adversário. (Na semifinal) Foi o Vinícius que vimos muitas vezes. Estou contente com o Rodrygo porque fez um bom jogo diante do Al-Ahly, jogou com naturalidade e ainda marcou um gol”, afirmou o técnico Ancelotti.

O Real Madrid busca sua oitava conquista mundial, já tendo chegado ao topo em 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018. O adversário não é dos mais poderosos, mas ao eliminar o Flamengo, o Al-Hilal ganhou esperanças e almeja aproveitar a má fase dos espanhóis e levar o troféu de maneira inédita para a Arábia Saudita e o continente asiático. Até agora, apenas europeus e sul-americanos ficaram com o troféu.

O título de campeão mundial também tem dinheiro em jogo. A Fifa pagará US$ 5 milhões (cerca de R$ 26 milhões) ao vencedor da final. O vice leva um pouco menos, US$ 4 milhões (R$ 20 milhões). A premiação pouco vultuosa é um dos fatores que faz os clubes europeus diminuírem o prestígio pelo torneio. O novo Mundial de Clubes desenhado pela Fifa, com 32 equipes, e que pode começar em 2025, promete alavancar a arrecadação, seja com marketing, publicidade e vendas de direitos de transmissão.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID x AL-HILAL

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger e Alaba; Tchouaméni, Kroos e Ceballos; Fede Valverde, Vinícius Júnior e Benzema (Rodrygo). Técnico: Carlo Ancelotti.

AL-HILAL: Almayouf; Saud, Jang, Al-Bulayhi e Khalifah; Cuéllar, Carrillo e Mohamed Kanno; Marega, Vietto e Ighalo. Técnico: Ramón Díaz.

JUIZ: Anthony Taylor (Inglaterra).

LOCAL: Estádio Príncipe Moulay Abdellah.

HORÁRIO: 16h.

NA TV: Globo, SporTV e CazéTV (YouTube e Twitch).