Vinícius Junior se consolida no papel de goleador no Real Madrid e divide protagonismo com Benzema

Há cerca de quatro meses, Karim Benzema recebia o prêmio de Bola de Ouro pelo desempenho heroico com a camisa do Real Madrid na temporada passada, que culminou com a conquista do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. O gol do título continental, sobre o Liverpool, veio dos pés de Vinícius Junior, que na atual temporada assumiu o papel de goleador no time de Carlo Ancelotti e divide a artilharia com o time francês.

Vini Jr. chegou a 18 gols em 35 jogos pelo Real Madrid na temporada nesta terça-feira, tendo o Liverpool novamente como vítima. O jogador marcou duas vezes na goleada por 5 a 2, na Inglaterra, pelo jogo de ida das oitavas da Champions. O brasileiro liderou a remontada espanhola com um bonita finalização da esquerda após se livrar de dois marcadores.

Ao lado de Benzema, o brasileiro Vinicius Junior é o artilheiro do Real Madrid na temporada. Foto: Alvaro Barrientos/ AP

“Ele é um jogador de classe mundial e o que está fazendo no campo é uma loucura”, disse o técnico do Liverpool, o alemão Jurgen Klopp, reconhecendo o talento do brasileiro. “Vinícius já é uma lenda do Real Madrid. Estou seguro disso”, completou.

Com uma média de 0,51 gol por partida, a tendência é que Vini Jr. termine a atual temporada com números superiores ao da última, quando fez 25 gols em 54 jogos — média de 0,46. O brasileiro também já em mais da metade das assistências feitas em 2022/23 — nove contra 17.

Se antes Vini Jr. era cobrado pelo aproveitamento ruim nas finalizações, hoje o ponta de 22 anos divide a artilharia do Real Madrid na temporada com Benzema. O francês também marcou dois gols diante do Liverpool, mas como esteve afastado por lesão, o brasileiro assumiu o papel de protagonista e se tornou a principal referência no ataque do time espanhol.

“Hoje, na minha opinião, ele é o jogador mais decisivo do futebol mundial”, afirmou Carlo Ancelotti em coletiva nesta terça-feira. “Ele não para. Ele dribla, dá passe para gol, marca. Agora ele é o mais decisivo. Espero que ele possa continuar assim”, disse o técnico italiano, especulado para a vaga deixada por Tite na seleção brasileira.

Vinícius Junior é o líder de participações em gols do Real Madrid na atual edição da Champions League. Segundo a plataforma Footstats, são seis gols, uma assistência e 16/28 finalizações no alvo ao longo de sete partidas. Em cinco temporadas pelo time da capital espanhola, o brasileiro acumula 55 gols em 205 jogos.

Diante do Liverpool, Vini Jr. conquistou outras importantes marcas individuais. O brasileiro igualou Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador em números de gols na Champions (14) e se tornou o jogador mais jovem (22 anos e 224 dias) desde Johan Cruyff a marcar dois gols contra o Liverpool, em Anfield, em um torneio europeu.