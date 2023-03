Vistoria do Palmeiras no Allianz Parque não encontra avarias relevantes após mando do São Paulo

O Palmeiras realizou nesta terça-feira uma vistoria do Allianz Parque após a eliminação do São Paulo para o Água Santa nas quartas de final do Paulistão. O procedimento, considerado padrão após cada partida, não identificou avarias relevantes à estrutura do estádio, como arquibancadas e cadeiras nos setores usados pelo clube rival. Saldo da operação é considerado positivo.

A ação contou com a presença de representantes de Palmeiras, São Paulo e do próprio Allianz Parque. Como sempre ocorre após os eventos na arena, alguns reparos serão necessários e o clube tricolor irá arcar com os custos. O acordo entre as equipes, que possibilitou que o São Paulo fosse mandante na segunda-feira, previa que quaisquer danos fossem custeados pelo São Paulo, assim como já havia acontecido quando o Palmeiras mandou sua partida contra o Santos no Morumbi.

Na ocasião, ambas as diretorias dos clubes consideraram a partida como um sucesso. Leila Pereira e Júlio Casares, presidentes de Palmeiras e São Paulo, respectivamente, afirmaram que o clássico com o Santos foi um divisor de águas no futebol paulista e brasileiro. Os clubes se mostraram abertos para que a parceria continuasse em um futuro próximo - como aconteceu nesta segunda-feira, em jogo entre São Paulo e Água Santa no Allianz Parque.

Vistoria realizada no Allianz Parque não detectou avarias relevantes no estádio. Foto: Paulo Pinto/Saopaulofc.net

No entanto, a utilização do Allianz por são-paulinos foi cercada de preocupação de que o estádio e a região do bairro da Pompeia pudessem ser vandalizados. Sedes da Mancha Alvi Verde e da Torcida Independente foram fechadas antes da partida. Alguns bares e sede social do Palmeiras também foi protegida por tapumes. Membros das torcidas organizadas defenderam, após reunião realizada na quinta-feira com a presença de órgãos de segurança do Estado, que haveria respeito entre as partes, para que tudo corresse da melhor forma possível.

Na manhã desta terça-feira, imagens de cadeiras pichadas no Allianz, como provocações ao Palmeiras, circularam pelas redes sociais. São Paulo, Palmeiras e a organização do estádio consideram, no entanto, que estes são danos menores, mas a gestão de Casares irá arcar com os custos. Baby, presidente da Torcida Independente, chegou a afirmar na última semana que, caso fossem encontrados danos no Gol Norte, setor onde ficaram as torcidas organizadas do São Paulo, as próprias organizações iriam pagar o prejuízo.

O acordo entre os clubes não previa o pagamento do aluguel do Allianz Parque, visto que o Palmeiras também se utilizou do Morumbi quando sua casa estava ocupada pela turnê de shows do Backstreet Boys. Nesta semana, o São Paulo teve de recorrer ao estádio do rival por causa da série de apresentações que a banda britânica Coldplay realiza na cidade.

Segundo regulamento da FPF, a renda das partidas das quartas de final deve ser repartida entre o mandante e o visitante. No caso do jogo entre São Paulo e Água Santa, cada clube recebeu cerca de R$ 1,6 milhão. O Palmeiras não teve direito a nenhuma parcela da renda, já que o São Paulo foi o responsável pela operação do Allianz.

Após empate sem gols no tempo normal, o São Paulo foi eliminado nos pênaltis. Jhegson Méndez, volante equatoriano, desperdiçou a cobrança decisiva. Nas semifinais, a equipe de Diadema enfrenta o Red Bull Bragantino, enquanto o Palmeiras recebe o Ituano, que eliminou o Corinthians.