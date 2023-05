Vítor Pereira desabafa sobre troca de Corinthians pelo Flamengo: ‘Descansei pouco e paguei um preço’

O técnico Vítor Pereira quebrou o silêncio e falou pela primeira vez desde que deixou o Brasil após a demissão do Flamengo, em março. O português de 54 anos afirmou que a sua conturbada saída do Corinthians, em novembro, e o pouco tempo de descanso entre os trabalhos contribuíram para o desempenho ruim à frente do rubro-negro carioca.

“Passei do Corinthians para o Flamengo, um clube com 40 e poucos milhões de torcedores, para outro clube com 50 e poucos milhões. É muito milhão junto (risos), com algumas guerras também no meio, e sinceramente não foi fácil. Também descansei muito pouco de um projeto para o outro e paguei um preço. Aliás, ainda estou pagando este preço”, disse Vítor Pereira, em entrevista ao diário desportivo português Record.

Vítor Pereira chegou ao Corinthians em fevereiro do ano passado. O treinador teve um aproveitamento de 51,6 %, com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas em 64 jogos. Vice-campeão da Copa do Brasil, o treinador decidiu não permanecer no clube paulista mesmo classificando a equipe para a Copa Libertadores. À época, o português alegou questões pessoais e familiares para deixar o Brasil. Cerca de um mês depois, foi anunciado pelo Flamengo, causando a ira dos corintianos.

Vitor Pereira acertou com o Flamengo após saída turbulenta do Corinthians Foto: Bruna Prado/AP

O português tinha a missão de reestruturar o Fla após queda de rendimento no fim da última temporada, quando o clube conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores sob o comando de Dorival Junior, atualmente no São Paulo. No entanto, o treinador colecionou insucessos e foi demitido após perder cinco títulos em apenas cinco meses: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara e Carioca. Foram 18 jogos, com dez vitórias, sete derrotas e um empate — aproveitamento de 57%. O argentino Jorge Sampaoli foi contratado para substituí-lo.

“Estou bem agora, vou descansar, ficar com a família e fazer coisas que já não faço há muito tempo. Depois disso, vou ver se tenho paciência para agarrar um projeto, mas se o bom projeto não aparecer depressa, lá vou eu para mais uma aventura”, disse.

Vítor Pereira tem quase duas décadas de experiência como técnico. Já treinou times em Portugal, Grécia, Turquia, Alemanha, China e Arábia Saudita. A multa rescisória do treinador com o Flamengo foi avaliada em R$ 15 milhões.

“O futebol é uma paixão, mas ao mesmo tempo é uma droga. Eu hoje estou bem sem ele, precisava parar um bocadinho, mas tenho a certeza de que daqui a dois meses eu começo a ter dificuldade em viver sem ele. É como viver sem uma droga que não conseguimos largar.”