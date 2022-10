Vítor Pereira critica Corinthians por empate com Juventude: ‘Tínhamos a obrigação de vencer’

Continua após a publicidade

Vítor Pereira não escondeu o seu descontentamento com o empate do Corinthians, por 2 a 2, diante do Juventude, nesta terça-feira, em Caxias do Sul. Em entrevista coletiva, o treinador enumerou as falhas do time, que deixou de vencer o lanterna do Campeonato Brasileiro.

“Demos dois gols de bandeja. Hoje era um jogo que nós tínhamos a obrigação de ganhar. Não tivemos concentração, agressividade, objetividade. Infelizmente os meus receios antes do jogo, que alertei muito, para necessidade de levarmos os três pontos, fundamentais para a nossa luta para o G-4.”, disse o treinador, visivelmente contrariado.

“O que é certo é que no próximo jogo os níveis tem de ser mais elevados. Não gostei, sinceramente. Claramente um jogo que deixamos fugir dois pontos”, continuou Vítor Pereira. “Não tiro o mérito do Juventude, mas os dois gols foram feitos por causa de nossa falha de concentração.”

Yuri Alberto comemora gol diante do Juventude Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

O Corinthians volta a jogar no sábado à noite, na Neo Química Arena, diante do Athletico-PR, pela 31 rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser o último jogo antes da primeira final da Copa do Brasil, contra o Flamengo.