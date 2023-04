Flamengo demite Vítor Pereira após três meses e cinco títulos perdidos; multa é de R$ 15 milhões

Após revés para o Fluminense na final do Campeonato Carioca, domingo, a diretoria do Flamengo decidiu nesta terça-feira pela demissão de Vítor Pereira. O clube aguardava que o próprio português entregasse o cargo após a derrota vexatória, o que não aconteceu nem iria acontecer.

Com a derrota no Campeonato Carioca, Vítor Pereira completou três meses no clube e cinco títulos desperdiçados: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara e Cariocão. O clube ainda conversará com os representantes do treinador para informar sobre a decisão antes do anúncio oficial e sobre a forma de pagamento da multa rescisória, avaliada em R$ 15 milhões. Ele estava sendo esperado para comandar o treino na Gávea.

O Fla terá, portanto, mais uma dívida para pagar com treinadores demitidos. A lista é grande. Domènec Torrent, por exemplo, levou para casa R$ 11,4 milhões após deixar o cargo. Rogério Ceni também desfalcou o clube em R$ 3 milhões após cair. Paulo Sousa teve o mesmo problema: foi reprovado no teste, mas não foi embora sem antes receber R$ 7,7 milhões. E assim tem sido na Gávea.

Vítor Pereira deixa o Flamengo após perder cinco títulos em 2023. Foto: Bruna Prado/AP

Em dezembro, o Flamengo havia anunciado o acordo para que Vítor Pereira comandasse o clube a partir de 2023 — enquanto o treinador ainda tinha vínculo contratual com o Corinthians. Em seu anúncio de despedida do time paulista, ele havia afirmado que, por motivos familiares, não seguiria no Brasil, antes de acertar com o Flamengo. Ele teria de assisitir sua sogra em Portugal.

Substituto de Dorival Júnior, Vítor Pereira tinha a missão de reestruturar a equipe após queda de rendimento no fim da última temporada. Em 2022, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, mas a diretoria optou por não seguir o vínculo com o treinador brasileiro.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 11, 2023

Sem conseguir implementar com o sucesso seu estilo de jogo, Vítor Pereira deixa o Flamengo após 18 jogos, com dez vitórias, sete derrotas e um empate — aproveitamento de 57%. As duas últimas derrotas, para o Aucas, na Libertadores, e diante do Fluminense, pesaram para que a diretoria decidisse não seguir com o treinador antes do início do Brasileirão, que começa no fim de semana.

Ainda não há um nome definido para substituir o treinador, mas Jorge Jesus e Tite são ventilados ao cargo, assim como Sampaoli. Nesta quinta-feira, o Flamengo estreia diante do Maringá na terceira fase da Copa do Brasil; no domingo, joga em casa contra o Coritiba pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.