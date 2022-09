Vítor Pereira disputará ‘final especial’ e promete antecipar decisão sobre seu futuro

O futuro de Vítor Pereira ainda está indefinido, mas o treinador do Corinthians, contente com a classificação do time para a final da Copa do Brasil graças à vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, prometeu que antecipará sua decisão por respeito, principalmente, aos torcedores. Ele garantiu que vai procurar o “timing certo” para definir sua escolha.

“Pelo respeito que tenho à torcida, pelo respeito que tenho ao clube, tenho que fazer, tenho que antecipar e definir a minha vida. Com certeza isso vai acontecer. Tenho que ter uma conversa com o presidente, com a família, perceber também como é que”, avisou o treinador.

O contrato do português com o Corinthians se encerra no final da temporada e o resultado da final da Copa do Brasil pode influenciar a sua decisão. “Se perdemos, disparavam aí críticas. Futebol é assim. Vou tentar encontrar o timing certo, mas vou antecipar. Por respeito ao clube, tenho que antecipar isso”, prosseguiu.

Vítor Pereira tem quase duas décadas de experiência como técnico. Já treinou times em Portugal, Grécia, Turquia, Alemanha, China e Arábia Saudita. Disse ter disputado “muitas, muitas finais mesmo”, mas a da Copa do Brasil contra o Flamengo será especial por conta da jornada que vive no comando corintiano em um período curto, mas marcante, cheio de dificuldades.

Vítor Pereira ainda não decidiu se continua trabalho ou deixa o Corinthians Foto: Carla Carniel/Reuters

“Aqui é uma final especial, porque não é fácil chegar no Brasil sem pré-temporada, sem nada, apanhar o clube em andamento, jogar o Paulistão, clássicos e clássicos sem tempo para trabalhar, tentando sobreviver ao tempo com uma enormidade de lesões”, justificou, citando as atribulações que enfrentou em seu caminho.

Depois de pouco mais de seis meses de trabalho, ele vê suas ideias dando certo em campo. “Hoje começo a sentir que a equipe joga como eu quero. Depois de tantos meses, a equipe morde, é agressiva, está mais ligada”, afirmou. Na visão do português, antes, o time “sobrevivia”. Hoje, com poucos lesionados e maior tempo para treinar, o desempenho está perto do que acha o ideal.

“Eu disse antes: se tiver um bocadinho de tempo, se os lesionados voltarem, vocês vão ver que a qualidade melhora. Tanto do ponto de vista defensivo como ofensivo aumenta a qualidade. Pronto, é o que está a acontecer. Por méritos dos jogadores e por termos um bocadinho mais de tempo de trabalho. Bastam duas semanas e as coisas tornam-se diferentes. Foi o que não aconteceu durante meses e meses e meses aqui, estávamos a sobreviver”.

O Corinthians jogará sua sétima final de Copa do Brasil nos dias 12 e 19 de outubro. Os mandos de campo ainda serão sorteados pela CBF. Vítor Pereira não hesitou em dizer que o favorito é o Flamengo.

“Pelo orçamento, com certeza absoluta que o Flamengo. Pela quantidade de jogadores que já ganharam títulos, acredito que não há dúvida nenhuma que eles estão em vantagem”, sentenciou, fazendo uma ressalva. “Mas futebol é o futebol. Vamos esperar, não estou aqui a fazer promessas porque não sou muito disso. Agora, que vamos competir, vamos. Isso eu garanto. Não sei se vamos ganhar, mas vamos competir”.