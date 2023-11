Vitor Pereira diz que jogadores brasileiros chegam ‘selvagens’ à Europa; entenda

O técnico Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, disse que os jogadores brasileiros chegam “selvagens” na Europa. O termo foi utilizado pelo treinador português ao comentar as recentes contratações de Endrick, do Palmeiras, pelo Real Madrid, e Vitor Roque, do Athletico-PR, pelo Barcelona.

“Ambos são jogadores especiais, mas precisam de tempo e amor para colocar o seu futebol em prática. Eles precisam trabalhar taticamente porque vêm de um Brasil meio ‘selvagem’, se é que você me entende. Têm qualidade técnica e são rápidos, nisso são diferenciais. São jogadores de qualidade, mas uma coisa é jogar no Brasil e outra na Europa”, disse Vitor Pereira, em entrevista ao jornal espanhol Marca.

Vítor Pereira polemizou ao falar sobre jogadores brasileiros na Europa. Foto: Carla Carniel/Reuters

Ainda de acordo com o treinador, Vitor Roque está mais pronto para atuar no Velho Continente do que Endrick. “Muitas vezes Endrick não joga pelo Palmeiras porque ainda falta aquela formação tática para entender melhor o jogo. Já Vítor Roque está mais preparado. Ele jogou com mais regularidade e hoje é um pouco mais esperto que o Endrick. Ambos, de qualquer forma, precisam de tempo e carinho para colocar seu talento em prática.”

Essa não é a primeira vez que Vitor Pereira fala negativamente sobre o futebol brasileiro. Em setembro, o português polemizou ao afirmar que “há muita falta de educação” em tudo o que envolve o esporte no País. Ele está sem clube desde a demissão do Flamengo, em março, quando colecionou insucessos e perdeu cinco títulos em apenas cinco meses: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara e Carioca.

Antes do Flamengo, Vitor Pereira passou pelo Corinthians e também não deixou saudade. Depois de ficar com o vice-campeonato da Copa do Brasil e classificar o time para a Libertadores, ele pediu demissão alegando que precisava voltar para Portugal por causa de problemas de saúde da sogra. Porém, semanas depois foi anunciado como técnico do Flamengo.

Endrick e Vitor Roque: o futuro do ‘El Clásico’

O Palmeiras acertou a venda do atacante Endrick para o Real Madrid, em dezembro do ano passado A negociação ficou acertada em 35 milhões de euros fixos (R$ 199 milhões) mais 25 milhões adicionais em metas, que incluem jogos totais, jogos como titular, gols e convocações para a seleção brasileira. O espanhóis pagarão 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões) para cada cinco gols anotados até ele balançar as redes 25 vezes, o que se converteria em um total de 12,5 milhões de euros (R$ 66 milhões).

O valor do negócio pode superar 72 milhões de euros (R$ 408,6 milhões na cotação atual). Do montante, 12 milhões são referentes a impostos que serão pagos pelos espanhóis. O jogador fica no clube brasileiro até julho de 2024, quando ele completará 18 anos.

Em julho deste ano, o Barcelona acerto a contratação de Vitor Roque, de 18 anos, até a temporada 2030/31. De acordo com os jornais espanhóis, o clube vai desembolsar 71 milhões de euros (cerca de R$ 381 milhões) pelo atleta. Serão 30 milhões de euros fixos e mais 31 milhões de euros variáveis, a depender de metas a serem alcançadas. O atacante está lesionado e deixa o Athletico em janeiro, quando se apresenta ao time europeu.