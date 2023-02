Vítor Pereira e Gabigol se revoltam com juiz romeno após revés no Mundial: ‘Arbitragem duvidosa’

O técnico Vítor Pereira e parte do elenco do Flamengo condicionaram a derrota na semifinal do Mundial de Clubes à atuação do árbitro romeno Istvan Kovacs. Eles discordam, principalmente, da expulsão de Gerson, que levou dois amarelos, um por simulação e o segundo pelo pênalti que resultou no segundo gol do Al Hilal.

O treinador português reclamou também de uma suposta falta de critério de Kovacs, que apresentou cinco amarelo para jogadores do Flamengo. O árbitro, disse Pereira, não estava à altura da grandeza do torneio disputado no Marrocos.

“Nos preparamos para este adversário, estudamos o adversário, mas o que nós não nos preparamos é para uma arbitragem não ajustada ao nível da competição. Uma falta de critério muito grande, uma arbitragem provocatória, e se não fosse a personalidade dos nossos jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com mais expulsões”, afirmou o treinador. “O jogo de hoje foi muito condicionado pela arbitragem”.

Gabriel Barbosa foi um dos cinco amarelos pelo árbitro romeno e o que mais reclamou depois do jogo. Ele disse entender que a arbitragem foi “claramente duvidosa”. “A gente chegava perto para falar coisas normais de jogo e ele (árbitro) já dava cartão. Comigo mesmo foi assim. Eu fiz uma falta, não falei com ele, quis que o jogo seguisse, ele me deu cartão”, criticou o atacante, antes de admitir que o revés é muito dolorido. “A derrota dói mundo, mas viemos com muito orgulho”.

Gabriel Barbosa reclamou dos critérios adotados pelo juiz romeno Foto: Andrew Boyers/Reuters

A avaliação de Vítor Pereira é de que quando antes da expulsão de Gerson, que ocorre no fim da primeira etapa, o Flamengo foi superior e ganharia a partida em igualdade numérica.

“No 11 contra 11, fomos muito mais equipe, propomos o jogo, mas não conseguimos traduzir em gols. No segundo tempo, com um a menos, não foi apatia, é difícil jogar com um a menos”, argumentou, citando o baixo desempenho da equipe, totalmente dominada pelos sauditas, que encaixaram contra-ataques em sequência.

Éverton Ribeiro não citou o juiz e reconheceu a superioridade do Al Hilal. “Não conseguimos neutralizá-los. Não conseguimos reverter a partida. A gente sabe que será um momento difícil, de críticas, mas será mais um desafio para passarmos por cima”.

Fora da decisão do Mundial de Clubes, o Flamengo vai disputar o terceiro lugar no sábado, às 12h30 (de Brasília), contra o perdedor de Al Ahly x Real Madrid, que se enfrentam nesta quarta-feira. A final será no mesmo dia, às 16h. As duas partidas serão no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos.