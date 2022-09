Vítor Pereira espera contar com Maycon nas finais da Copa do Brasil

Afastado do time do Corinthians há dez jogos por causa de uma dupla fratura no pé sofrida na primeira partida das quartas de final da Libertadores, diante do Flamengo, o volante Maycon poderá sr a novidade do Corinthians na decisão da Copa do Brasil.

“Ele está voltando aos treinamentos e vamos ver como vai ser sua evolução física para que possamos utilizá-lo”, disse o técnico Vítor Pereira, ainda em Belo Horizonte, após a derrota para o América-RN, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vítor Pereira deseja contar com o retorno do volante Maycon. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Maycon voltou a participar das atividades de campo na sexta-feira e terá três semanas para recuperar a parte física até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O jogador é apontado pelo treinador como titular absoluto da posição do meio de campo.

O Corinthians só volta a jogar daqui dez dias no Campeonato Brasileiro, em 28 de setembro, na Neo Química Arena, contra o Atlético-GO. O time de Parque São Jorge, com 44 pontos, é o atual quinto colocado na classificação.