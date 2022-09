Vítor Pereira lamenta atuação do Corinthians: ‘Não estivemos em nosso nível’

A atuação do Corinthians na derrota, por 1 a 0, para o América-MG, neste domingo, no Estádio Independência, deixou frustrado o técnico Vítor Pereira. O resultado manteve o time de Parque São Jorge apenas na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos.

“A primeira parte não controlamos o jogo, o adversário foi mais forte, não conseguimos ter a bola, tivemos muitas dificuldades. O 0 a 0 não espelhou o que aconteceu na primeira parte. Não estivemos em nosso nível”, disse Vítor.

Leia também Luva de Pedreiro posa ao lado de Leila Pereira no Allianz Parque usando camisa do Palmeiras

“Na segunda parte, fizemos alterações, equilibramos o jogo, não que foi bem jogado, mas foi mais equilibrado. E sofremos um gol numa sequência de situações que não deviam acontecer, mas que aconteceram”, afirmou o treinador, referindo-se ao gol de Juninho, aos 32 minutos do segundo tempo.

O Corinthians foi derrotado pelo América-MG no Brasileirão. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Obrigado a poupar vários titulares, após o duro jogo com o Fluminense, quinta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil, Vítor apontou a parte física como a grande responsável pela variação da intensidade dos jogadores nas duas partidas.

“Isso (desempenho do time) é um espelho de termos feito um jogo de exigência grande há três dias, tivemos de preservar os jogadores, pois corremos riscos. Hoje não fomos capazes de dar a resposta à altura do jogo para vencer”, afirmou o técnico, que vai ter dez dias de preparação para o próximo jogo do Corinthians no Brasileirão, marcado para 28 de setembro, na Neo Química Arena, contra o Atlético-GO.