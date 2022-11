Vítor Pereira nega que visita da família ao Brasil esteja ligada à permanência no Corinthians

Publicidade

Vítor Pereira ainda não bateu o martelo sobre sua continuidade no comando técnico do Corinthians. A visita de sua família ao Brasil neste fim de ano poderia ser uma pista. O português, no entanto, negou que a vinda ao País esteja relacionada a um avanço nas negociações para seguir como treinador do time alvinegro.

“Minha família já esteve aqui. A culinária brasileira tem de ser a base de carne, que aqui é muito boa. Minha família virá de férias. Eu também estou precisando de férias, e a família vem para eu estar um pouco com ela, só depende do lugar para onde vamos. Fundamentalmente para estar juntos (não para decidir continuidade)”, afirmou Vítor Pereira em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará.

“Eles já fizeram qualquer coisa semelhante (a um abaixo-assinado). Eles sabem bem o que está na base da minha decisão. Eu gostaria de ficar, mas estamos a tratar das coisas”, reafirmou Vítor Pereira sobre o peso da família em sua opção por renovar o contrato.

Vislumbrando o próximo compromisso diante do Coritiba, Vítor Pereira terá de lidar com desfalques nas laterais. Fagner e Fábio Santos estão suspensos por terceiro cartão amarelo, e Lucas Piton saiu de campo com uma lesão. “Temos de fazer o que fizemos a temporada toda: encontrar soluções”, afirmou o treinador. Rafael Ramos deve ser substituto na direita, Bruno Melo pode ser opção na esquerda.

Apesar da indefinição sobre sua sequência no Corinthians, Vítor Pereira tem dado conselhos à direção alvinegra para a montagem do elenco para a temporada 2023. “Yuri Alberto tem grande importância. Isso não é novidade nenhuma. Imagine o que seria da nossa temporada se o Yuri Alberto tivesse chegado antes”, disse o treinador enfatizando a importância de prolongar o vínculo com o centroavante, cujo empréstimo junto ao Zenit vence no metade do próximo ano.

A chegada de Yuri Alberto possibilitou ao Corinthians lutar pelo título da Copa do Brasil. Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians

Sobre Ramiro, que foi titular no jogo com o Ceará, Vítor Pereira foi enfático: “Se eu fosse o presidente do Corinthians, renovava já com ele. É o tipo de jogador que eu gosto. Entrega total, nos jogos e treinos. Tem a cara do Corinthians.”