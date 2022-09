Vítor Pereira quer Corinthians ligado em alta voltagem contra o Fluminense

O Corinthians tem a chance de se credenciar a uma final de campeonato neste meio de semana caso supere o Fluminense na Neo Química Arena. Mas, para isso acontecer, o técnico Vítor Pereira cobra foco e concentração total do seu time já a partir do apito inicial, na noite de quinta-feira, na capital paulista.

“O nível de concentração tem de ser alto. Uma equipe como a do Fluminense, que coloca tanta gente a tricotar o jogo, exige da nossa parte muita concentração. E lá (no primeiro jogo do Maracanã), não tivemos isso. Levamos gols nos primeiros minutos e isso não pode acontecer. Temos de ter também foco para definir da maneira certa as chances que criarmos para fazer o gol”, afirmou o treinador após o clássico com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

A uma vitória de se garantir na decisão da Copa do Brasil, Vítor Pereira sabe que a torcida vai ter um papel importante na partida contra os cariocas. Ao ser questionado sobre o seu futuro, ele tratou de deixar claro que está totalmente inserido no momento atual do clube.

Corinthians e São Paulo empataram por 1 a 1 no Morumbi. Foto: Carla Carniel/Reuters

“Vítor Pereira está de alma e coração no Corinthians”, afirmou o técnico, ao referir a si mesmo na terceira pessoa. “Dar o melhor de si, eu e o meu estafe. Não só os portugueses, mas os brasileiros. Estamos dando o melhor de nós para termos os melhores resultados. Mantenho na mesma direção”, prosseguiu o comandante.

O empate diante do São Paulo não estava nos planos segundo o comandante alvinegro. Mas ele garante que o resultado deste domingo não terá nenhuma influência para a partida contra o Fluminense.

Na sua avaliação, o foco agora é outro. “A equipe tem consciência de que fez um bom jogo, que criou muito, não tem como perdermos confiança para a partida de quinta. Não sou muito de estatísticas, mas tenho noção de que tivemos várias chances claras para sair com a vitória. Nosso grupo tem bastante confiança no que faz em campo”, afirmou o treinador.

E a Neo Química Arena realmente tem se mostrado um aliado poderoso do Corinthians na Copa do Brasil. Na terceira fase da competição, o time alvinegro garantiu a sua classificação diante da Portuguesa-RJ com uma vitória por 2 a 0 em São Paulo. Contra o Santos, uma goleada por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final, em Itaquera, praticamente selou a vaga para a fase seguinte no duelo de volta.

Nas quartas de final, a vítima foi o Atlético-GO. O rival venceu o confronto de ida em Goiânia por 2 a 0. Na volta, porém, o Corinthians voltou a ser implacável. Venceu os goianos por 4 a 1 diante de sua torcida e carimbou o passaporte para a semifinal. Agora, diante do Fluminense, resta saber qual capítulo vai ser escrito pelos comandados de Vítor Pereira no confronto com o Fluminense.