Vítor Pereira quer Corinthians mais consistente e concentrado para atingir objetivos

A vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre o Cuiabá, no sábado, foi bem avaliada por Vítor Pereira, mas ele não deixou de diagnosticar problemas recorrentes que precisam ser corrigidos para facilitar a conquista dos objetivos do time neste final de temporada. Na visão do treinador, há margem grande para evolução do sistema defensivo e também para melhorar a concentração dos jogadores, principalmente no início das partidas.

Embora tenha notado um progresso entre a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO e o triunfo deste final de semana diante dos cuiabanos, o português quer seu time mais consistente em campo. “Não gosto de jogos descontrolados. Contra o Atlético-GO, foi um jogo descontrolado. Eu gosto de ter minha equipe organizada, consistente, que saiba o que está fazendo dentro de campo. Contra o Cuiabá, foi consistente, mas ainda temos de evoluir no processo defensivo. No processo ofensivo também, claramente, mas já conseguimos gerir melhor o jogo”, comentou.

Diante do Cuiabá, o Corinthians controlou bem o jogo depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo. O início da partida, contudo, não foi bom. Até Yuri Aberto abrir o placar, aos 33 minutos, o time paulista apresentou poucas qualidades. Segundo Vítor Pereira, começos ruins de partida têm se repetido, talvez por falta de concentração, mas não por falta de aviso e preparação psicológica.

Róger Guedes e Yuri Alberto marcaram os gols corintianos no primeiro tempo. Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

“Não é falta de alertas, de alertamos para o fato de ser fundamental começar ganhando. Alertamos muito ao fato de ser importantíssimo que a vantagem seja nossa. Infelizmente, não foi o primeiro, nem o segundo, foram vários. Temos que corrigir, é o que peço a eles: entrar concentrado, mostrar a que viemos. É uma coisa de pormenor. Eu sei exatamente o que aconteceu, mas não vou dizer, porque foi um erro coletivo que não pode acontecer. Não podemos entrar nos jogos assim”, disse.

A busca por um Corinthians mais ligado desde o primeiro minuto continua na terça-feira, quando os comandados de Pereira vão a Caxias do Sul enfrentar o Juventude, no Alfredo Jaconi, a partir das 21h30, pela 30ª rodada do Brasileirão. Depois, o time volta para São Paulo, onde recebe o Athletico-PR, dia 8, antes de fazer o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, dia 12.