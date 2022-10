Vítor Pereira reafirma que questão familiar vai definir seu futuro no Corinthians

O técnico Vítor Pereira afirma que começou a conversar com o presidente Duílio Monteiro sobre sua permanência no Corinthians para o ano que vem, mas que a decisão ainda não está tomada. Seu contrato vai até o final do ano. Faltam seis rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, e o time briga por uma vaga na Libertadores.

“Já me sentei com o presidente e estamos a discutir as coisas. Não há decisão nenhuma. Há um início de conversa. Ele já percebeu o que se passa, há muito tempo. Tenho vontade (de ficar), sinceramente”, afirmou o treinador após a vitória sobre o Santos neste sábado, 22, na Vila Belmiro, por 1 a 0.

O treinador reafirmou a importância da questão familiar para as negociações. “A questão familiar é fundamental para mim. Não posso deixar a minha família mal para eu ser feliz. Se eu ficar aqui, tenho que sentir que eles estão bem. Não vou me sentir bem se eles não tiverem bem. Não é uma situação simples. Seria uma mudança pesada (da família, de um país para outro)”, afirmou.





Vitor Pereira ainda não definiu se seguirá no Corinthians em 2023.

O treinador português afirmou que o lado familiar dos membros de sua comissão técnica também tem de ser levado em consideração. “Não é uma situação só minha, todos têm filhos pequenos, o Felipe (Almeida, auxiliar) só tem um filho, que nasceu agora. Está há meses e meses sem ver o bebê, os outros também têm filhos pequenos. Ser treinador é uma coisa maravilhosa, mas a família vai ficando para trás. Nos últimos 12 anos, eu não vi meus filhos, não acompanhei o crescimento deles”, lamentou o treinador.

Com a disputa da Copa do Mundo no Catar a partir de 20 de novembro, o elenco do Corinthians vai receber férias já no mês que vem e se reapresentar em dezembro. A pré-temporada deverá começar ainda neste ano, por volta de 15 de dezembro.