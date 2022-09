Vítor Pereira reprova apresentação do Corinthians: ‘Placar melhor que a exibição’

Os treinadores portugueses têm um diferencial em relação aos técnicos brasileiros na hora de avaliar as partidas: são extremamente sinceros e não conseguem esconder quando uma apresentação os desagrada. E foi justamente isso que Vítor Pereira relevou após a dura vitória do Corinthians sobre o Atlético-GO, por 2 a 1, com gol de Yuri Alberto minutos finais. O comandante admitiu que não gostou do que viu em campo.

“O resultado foi arrancado um pouquinho na raça, no espírito e na vontade de vencer. Foi isso e pronto, eles (goianos) criaram mais do que deviam e reconheço que o resultado foi melhor do que a exibição”, afirmou Vítor Pereira, descontente com a apresentação após 10 dias sem entrar em campo e, portanto, com muito trabalho para melhorar o time.

Leia também Yuri Alberto dedica gol no fim à torcida do Corinthians e festeja ‘vitória muito importante’

“Não fizemos o jogo que eu esperava. Sinceramente, esperava um jogo mais forte da nossa parte, mais consistente do ponto de vista defensivo”, avaliou, irritado por ver os visitantes chegando muito na área corintiana. “Nunca estivemos tão consistentes, jogamos sempre afastados um dos outros.”

Yuri Alberto foi decisivo para o Corinthians sair vitorioso em casa.

Apesar de criticar os problemas defensivos, Vítor Pereira fez questão de explicar que nada teve relação com a dupla inédita formada por Gil e Bruno Méndez. “Não tem nada a ver com a dupla de zaga, tem a ver com a equipe no seu todo. Fomos surpreendidos pelo sistema do adversário, não nos preparamos para jogar contra esse sistema, eles nunca tinham jogado assim (foram três jogos entre as equipes no ano antes desta quarta-feira). Foi como equipe que estivemos afastados”, explicou.

O técnico revelou o que espera arrumar para a partida de sábado, às 21 horas, contra o Cuiabá, novamente na Neo Química Arena e contra outro oponente lutando contra a queda no Brasileirão.

“Temos de ser mais consistentes, mais agressivos, circularmos com mais paciência, não insistir nos corredores... Temos que entender os momentos de pressão, de sair da pressão, de ganhar a bola e não a perdermos imediatamente.”