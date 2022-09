Vítor Pereira se irrita com o empate diante do Inter e lamenta desfalques: ‘Não faço milagres’

O técnico Vítor Pereira não escondeu a irritação com o empate do Corinthians por 2 a 2 com o Internacional, na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ser pressionado pelas trocas realizadas durante a partida, o treinador lamentou os desfalques e esbravejou durante a coletiva de imprensa. A lista de baixas do tinha Robson, Raul Gustavo, Lucas Piton, Maycon, Du Queiroz, Renato Augusto, Adson e Júnior Moraes.

“Não posso fazer milagres. De vez em quando acontece um, mas não pode ser assim sistematicamente. O adversário vai pondo cargas e nós não temos carga para por. Maycon, Paulinho, Raul, Adson (como desfalques)... essa é a realidade. Quem não quiser ver, que não veja. Estou triste, hoje perdemos a oportunidade de chegar no segundo lugar. Mas, pelo segundo tempo que fizemos, não merecíamos outra coisa”, falou o treinador.

Apesar dos desfalques para escalar o time que considera ideal, português foi para o vestiário satisfeito com o desfecho da etapa inicial. Durante o intervalo, pediu aos atletas que não abandonassem a postura que permitiu a virada por 2 a 1, mas se frustrou ao ver uma grande queda de rendimento no segundo tempo.

O técnico português Vítor Pereira observa sua equipe na Neo Química Arena Foto: Amanda Perobelli/Reuters

“Para jogar contra o Internacional é importante pressioná-los, tem bons jogadores, tem soluções rápidas na frente, tem soluções no meio para jogar. Na primeira parte conseguimos pressioná-los, pressionamos o homem da bola, pressionamos alto. Enquanto a equipe foi ‘pressionante’ e não deixou o adversário jogar, atacou espaços e poderíamos fazer 3 a 1. Decidimos ir para a segunda parte com a mesma equipe, explicamos no intervalo que era para continuar a pressionar, não poderíamos recuar, senão eles começariam a jogar. E depois chegamos numa fase, com 10 minutos, percebemos que a equipe não conseguia pressionar. Isso é para cair a ficha a toda gente que critica”, comentou.

O tropeço diante do Internacional deixou o Corinthians na terceira posição, com 43 pontos, oito atrás do líder Palmeiras, que ficou no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino no último sábado. No entanto, o pensamento de Vítor Pereira está na Copa do Brasil, com o time muito perto de chegar à final do torneio. O jogo decisivo com o Fluminense acontece na quinta-feira (15), às 20h, na Arena Corinthians. No jogo de ida, empate por 2 a 2, no Maracanã.