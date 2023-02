Vítor Pereira é detonado por torcida do Flamengo nas redes após nova derrota: ‘Time irreconhecível’

A paciência de boa parte da torcida do Flamengo com o técnico Vítor Pereira chegou ao fim. O português foi detonado por dezenas de rubro-negros após a derrota para o Independiente Del Valle, por 1 a 0, pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, no Equador. As comparações com o compatriota Paulo Sousa, que não deixou saudades em sua passagem pelo time carioca no ano passado, foram inevitáveis.

“Vitor Pereira é uma versão aprimorada de Paulo Sousa. Pegou uma equipe estruturada e desmanchou tudo para pôr a sua ideia”, ironizou um torcedor no Twitter. “Foi uma péssima hora para a troca de comando, e o maior erro foi de quem está acima dele”, concluiu.

“Não espere nosso Mengão perder tudo esse ano para mandar essa praga de Vítor Pereira vazar. O time está irreconhecível. Não tem uma jogada ensaiada, não tem organização tática. Todos jogadores ficaram comuns”, reclamou outro flamenguista em publicação do clube.

Vítor Pereira está em baixa com a torcida do Flamengo. Foto: Mohamed Messara/ EFE

A diretoria do clube também foi cobrada pela saída de Dorival Júnior no fim do ano passado. O treinador foi o responsável por levar o Flamengo aos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.

“Se o trabalho do Dorival ia evoluir esse ano, eu não sei mas, qual critério para colocar um técnico em seu lugar que foi ‘engolido’ nos dois jogos da Libertadores ano passado pelo seu antecessor?”, comentou um flamenguista. “Vítor Pereira só tá no Flamengo por ser estrangeiro. Ponto final. Tem muito torcedor que ainda defendia Paulo Sousa ano passado”, disse outro.

Outro fator criticado foi o longo período de férias dado aos jogadores do elenco principal. A temporada de 2022 terminou em outubro por causa da pausa para a Copa do Mundo do Catar. “Pé frio! Não vejo o Vítor Pereira inventando os maus resultados. É fruto de um péssimo planejamento da diretoria. Férias longas pré-temporada curta. Tecnicamente e fisicamente alguns jogadores muito abaixo do padrão. Ele precisa mudar peças do time pra melhorar e a defesa não recuar”, escreveu um usuário.

Continua após a publicidade

Vitor Pereira é uma versão aprimorada de Paulo Souza, pegou uma equipe estruturada e desmanchou tudo para por sua ideia. Foi uma péssima hora para a troca de comando, e erro maior foi quem está acima dele. https://t.co/8FxZTxBOFm — Eduardo Paiva (@Dudu420) February 22, 2023

Não espere nosso mengão perder tudo esse ano , pra mandar essa praga de Vitor Pereira vazar.

O time está irreconhecível. Não tem uma jogada ensaiada, não tem organização tática. Todos jogadores ficaram comuns. — MAGNO 🇧🇷 (@magno07fla) February 22, 2023

Se o trabalho do Dorival ia evoluir esse ano eu não sei mas, qual critério para colocar um técnico em seu lugar que foi "engolido" nos 2 jogos da Libertadores ano passado pelo seu antecessor?! E que nas finais da Copa do Brasil só foi melhor, no máximo, no segundo tempo do — Rodrigo Lopes ᶜʳᶠ (@Rodrigo210281) February 22, 2023

Pé frio! Não vejo o Vitor Pereira inventando os maus resultados é fruto de um péssimo planejamento da diretoria. Férias longa pré temporada curta. Tecnicamente e fisicamente alguns jogadores muito abaixo do padrão. Ele precisa mudar peças do time pra melhorar a defesa não recuar — Bruno Almeida (@brunoalmeidad10) February 22, 2023

Vítor Pereira foi anunciado como novo treinador do Flamengo no fim de 2022, após saída conturbada do Corinthians. Ele deixou o time paulista alegando “motivo pessoal” para voltar a Portugal. No entanto, retornou ao Brasil para comandar a equipe carioca. De lá para cá, são seis vitórias, um empate e três derrotas.

O Flamengo vem de eliminação precoce no Mundial de Clubes, derrotado na semifinal pelo Al-Hilal, por 3 a 2, e revés para o Palmeiras, por 4 a 3, na decisão da Supercopa do Brasil. A conquista da Recopa é importante para o técnico ter tranquilidade para trabalhar ao longo da temporada. O jogo de volta acontece no dia 28 de fevereiro, às 21h30, no Maracanã. Antes, a equipe joga o clássico com o Botafogo, em Brasília, no sábado, pelo Cariocão.