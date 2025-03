Vitor Roque, reforço do Palmeiras, deve voltar à Europa em até dois anos, diz empresário

Mesmo sem ter estreado, a passagem de Vitor Roque em seu retorno ao Brasil já tem prazo de validade. Pelo menos é o que garante André Cury, empresário do atacante. Depois de pouco mais de um ano na Europa, o jogador se tornou reforço do Palmeiras para esta temporada, mirando a disputa do Mundial de Clubes em junho, nos Estados Unidos. Segundo o empresário, em até dois anos o Tigrinho estará de volta ao Velho Continente.

“Ele ainda é muito jovem. Vai tomar esse caminho agora de voltar ao Brasil por uma ou duas temporadas e depois regressará à Europa. Com 21 ou 22 anos, creio que ele já estará de volta”, afirmou André Cury, empresário do atacante, em entrevista à rádio RAC1. Vitor Roque assinou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029.

O clube pagará 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões) ao Barcelona por 80% dos direitos econômicos do atleta, além de bônus em caso de metas batidas que podem alcançar 5 milhões de euros (R$ 30 milhões). Com isso, se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro.

A chegada de Vitor Roque ao Palmeiras ocorre após um breve período na Europa. Contratado pelo Barcelona em 2023, chegou à Espanha no início do ano seguinte, mas não encantou Xavi Hernández e, posteriormente, Hansi Flick. O clube catalão optou pelo contrato de empréstimo junto ao Bétis. Em Sevilha, disputou 33 jogos e marcou sete gols. "O que aconteceu é que o Betis, já no final da janela, contratou o Cucho (Hernández). Quando fez esse movimento de comprar um novo camisa 9, era porque estava descartando o Vitor. Nós não podíamos ficar parados. É muito perigoso para um jogador ficar sendo emprestado, porque o atleta precisa ter um 'dono' que cuide dele", defendeu Cury. "Foi aí que buscamos a ida ao Palmeiras, que fez o maior investimento da história da América do Sul em um jogador. Eles vão cuidar bem dele."

Tanto o Palmeiras, quanto o Barcelona, correram para que a negociação fosse finalizada até a última sexta-feira – quando se encerrou a janela de transferências do futebol brasileiro. O time de Abel Ferreira queria o atacante já para a disputa do mata-mata do Campeonato Paulista, enquanto os catalães abririam espaço em sua folha salarial, possibilitando movimentações no mercado e a inscrição de novos contratos.

Vitor Roque desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na manhã desta segunda-feira, sob forte esquema de segurança armado pelo clube alviverde. O jogador saiu por um portão privativo, sem passar pelo saguão e sem ter contato com os torcedores e com a imprensa. Com o contrato regularizado, a expectativa é de que o atacante possa estrear já na semifinal do Paulistão, contra Santos, São Paulo ou Novorizontino. O adversário será definido ainda nesta segunda-feira.