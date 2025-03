Vitor Roque veste a 9 e explica por que voltou ao Brasil: ‘É difícil falar não ao Palmeiras’

Tímido na entrevista, ele disse que em campo a postura é diferente. Como vinha jogando e treinado no Betis, o atacante está condições de já estrear na segunda-feira, quando o Palmeiras decide com o São Paulo quem irá à final do Campeonato Paulista. “Só depende do Abel”, afirmou sobre sua escalação. Já aprendi como ele gosta de jogar, a formação, e tenho certeza que vou aprender mais”, completou o novo camisa 9, que falou com o técnico português por telefone antes mesmo de chegar a São Paulo.

O Palmeiras pagará 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões) ao Barcelona por 80% dos direitos econômicos do atleta, além de bônus em caso de metas batidas que podem alcançar 5 milhões de euros (R$ 30 milhões). Com isso, ele se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro. “Não procuro pensar nisso, em ser a contratação mais cara”.