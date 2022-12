Vitória com ‘cara de Brasil’; analistas comentam goleada da seleção diante da Coreia do Sul

A seleção brasileira está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A vaga foi conquistada com boa atuação da equipe do técnico Tite e uma goleada por 4 a 1 diante da Coreia do Sul, nesta segunda-feira, no estádio 974. Os gols foram de Vinicius Junior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá. Agora, o Brasil terá pela frente a Croácia, na sexta-feira, na briga para chegar à semifinal. Leia o que dizem os especialistas do Estadão sobre o desempenho do time:

Robson Morelli, editor geral de esportes

O Brasil fez contra a Coreia do Sul seu melhor jogo. Tornou a disputa fácil com os gols de imediato, o primeiro deles aos 7 minutos. Foi a primeira vez que a seleção marcou gols nos primeiros 45 minutos: quatro. Isso deu tranquilidade e desmontou o rival em suas intenções. Virou pelada. Teve dancinha com a cara brasileira. Até Tite entrou nessa, provavelmente uma combinação de véspera. Neymar foi ganhando confiança em seu tornozelo direito. Jogou mais adiantado, mais perto de Richarlison até para não ter tanto contato com a marcação. Paquetá foi menos volante e mais meia. Vinicius Junior ficou na esquerda esperando bola, assim como Raphinha do outro lado. Isso melhorou em relação às partidas anteriores. É preciso ressaltar a fragilidade do adversário e a quantidade de gols logo de cara. O Brasil teve mais espaço. O próprio Richarlison foi mais acionado. A defesa, diante de tamanho poder de fogo, teve pouco trabalho.

Marcius Azevedo, editor assistente de esportes

O Brasil, enfim, foi Brasil na Copa do Mundo. Esqueça aquele futebol burocrático, sem criatividade, que sofreu para conquistar vitórias sobre Sérvia e Suíça. A estreia da seleção brasileira no Catar foi nas oitavas de final. Movimentação coreografada, troca de passes, futebol envolvente. Não importa o adversário. O importante é o que se faz em campo contra qualquer um. A construção dos gols na goleada diante da Coreia do Sul comprovou o que essa equipe é capaz de produzir. Ataque, meio de campo, defesa. Tudo funcionou perfeitamente. Foi uma atuação coletiva para ser apreciada e elogiada. Deu até para pisar no freio no segundo tempo. Os sul-coreanos aproveitaram para marcar o gol de honra. Nada que pudesse apagar os primeiros (e perfeitos) 45 minutos da seleção.

Almir Leite, editor assistente de esportes

A seleção brasileira finalmente fez uma partida convincente na Copa do Mundo do Catar. Fragilidade da Coreia do Sul à parte, a equipe nacional fez o que sempre se espera dela. Foi corajosa, ofensiva, agressiva. Ditou o ritmo do jogo, não deixou o adversário confortável em nenhum momento. Ao contrário, sufocou-o com sua intensidade. O caminho está mostrado. Neste Mundial, pelo que se pôde observar até agora, a seleção brasileira tem condições de tomar a iniciativa contra qualquer adversário, até mesmo contra equipes do naipe da França e da Inglaterra. Lógico que será preciso ter cuidados. Não é recomendado se expor demais contra equipes fortes. E a cada fase a dificuldade aumentará. Mas isso não quer dizer que a seleção não deva buscar se impor. Como fez desde o primeiro segundo da partida contra os sul-coreanos.

Neymar e Vinicius Junior marcaram na goleada da seleção brasileira Foto: Odd Andersen / AFP

Glauco de Pierre, editor assistente de esportes

Finalmente o Brasil mostrou um futebol digno de sua tradição na Copa do Mundo do Catar – pelo menos nos primeiros 45 minutos. A vitória da seleção brasileira sobre a fraquíssima Coreia do Sul mostrou que Tite tem em mãos um ótimo time titular no meio-campo e no ataque, que quando atua em progressão, aliando velocidade e técnica, é capaz de fazer o torcedor brasileiro sorrir. A partir das quartas de final, o Mundial torna-se outro, mais sério, mais difícil, sem espaços para erros. Os adversários serão muito mais experientes e dificilmente atacarão a seleção brasileira. Caberá aos nossos principais jogadores a responsabilidade de acelerar o passe e definir rápido, atributos básicos para quem deseja se tornar campeão do mundo novamente.

Raphael Ramos, editor assistente

A goleada sobre a Coreia do Sul foi uma vitória dos “perninhas rápidas”, apelido dado por Tite para jogadores como Raphinha, Neymar e Vinicius Junior. Se do ponto de vista anímico a derrota dos reservas para Camarões caiu como um balde de água fria, a bela atuação desta segunda-feira serviu para recolocar a seleção nos trilhos. O Brasil era e continua sendo um fortíssimo candidato ao título. A derrota para Camarões tem de ser analisada sob a ótica física. Nenhuma seleção tem tantos jogadores talentosos como os “perninhas rápidas” do Brasil. Agora, se isso será suficiente para ganhar a Copa, é outra questão, afinal a Coreia do Sul não serve de parâmetro. Talvez nem a Croácia sirva. Mas, o mais importante é que a seleção voltou aos trilhos.

Marcio Dolzan, repórter de esportes

O Brasil fez no primeiro tempo diante da Coreia do Sul seus melhores 50 minutos nesta Copa do Mundo. Construiu três belos gols e anotou outro em cobrança de pênalti de Neymar. Seu retorno, aliás, foi a segunda melhor notícia do dia para a seleção. A melhor delas foi perceber que o grupo assimilou a derrota para Camarões. Não deu qualquer chance para o azar, foi ofensivo e teve seus dois pontas, Vinicius Jr. e Raphinha, em grande jornada. Paquetá foi quem pareceu em uma rotação um pouquinho abaixo dos demais, mas ainda assim fez um gol. A goleada por 4 a 1 foi sobre a Coreia do Sul, apenas a 28.ª no ranking da Fifa. Mas, nesta segunda-feira, o Brasil finalmente se apresentou para a Copa.