Vitória confia em bater o Flamengo e torce por gaúchos

Os jogadores do Vitória viajaram para Manaus, onde enfrentam o Flamengo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), na Arena Amazônia, com bastante confiança no triunfo sobre o time carioca, que pode tirar a equipe da zona de rebaixamento - para isso é preciso que o Palmeiras não derrote o Internacional, em Porto Alegre. "O Flamengo não vai jogar para perder, mas precisamos mais que eles e vamos dar a vida em campo para evitar a queda para a Série B", resumiu o atacante Dinei.Normalmente comedido, o técnico Ney Franco também disse acreditar na vitória. "A gente tem feito bons jogos, mas não tem tido sorte com os resultados", afirmou. "Desta vez, creio que vai ser diferente".O treinador conta com os retornos do volante Neto Coruja e do meia Escudero, recuperados de lesão, para a partida. Ambos devem iniciar entre os titulares. A única dúvida de Ney Franco está no gol. Sentindo dores no ombro, o goleiro Wilson deve ceder lugar para Júnior Fernández.