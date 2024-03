Vitória do Brasil sobre a Inglaterra na estreia de Dorival agita redes sociais; veja memes

O Brasil venceu por 1 a 0 a Inglaterra neste sábado, em Wembley, em amistoso internacional que marcou a estreia de Dorival Júnior como técnico da seleção. O destaque da partida foi Endrick, que saiu do banco e se tornou, aos 17 anos, o quarto jogador mais jovem a balançar as redes com a camisa amarelinha.

Nas redes sociais, torcedores reagiram com memes ao gol da joia do Palmeiras. O novo treinador da equipe nacional e a atuação segura do zagueiro Fabrício Bruno também foram temas de piadas dos internautas. Veja a seguir:

Dorival, Endrick e mais destaques da seleção brasileira viram alvo de memes após vitória sobre Inglaterra. Foto: Glyn Kirk / AFP