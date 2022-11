‘Vitória estava ao nosso alcance’, lamenta lateral de Camarões sobre derrota para a Suíça

Publicidade

Entre os jogadores de Camarões, o clima depois da derrota para a Suíça por 1 a 0 na estreia das seleções na Copa do Mundo, nesta quinta-feira, era de desânimo. “Fomos superiores no primeiro tempo, mas desperdiçamos as oportunidades que tivemos, diz o lateral-direito Collins Fai. “Aí voltamos piores no segundo tempo“. Foram cinco finalizações camaroneses na primeira etapa que deram trabalho ao goleiro Sommer.

Segundo Fai, a equipe africana caiu de rendimento ao sentir cansaço no início da etapa final. “Faltando meia hora para a partida terminar, começamos a sentir o cansaço”, diz.

Jogadores de Camarões lamentam a derrota para a Suíça por 1 a 0 pelo Grupo G da Copa do Mundo. Foto: EFE/EPA/Noushad Thekkayil

Para ele, o fato de ter sido Breel Embolo, um jogador nascido em Camarões, o autor do gol que definiu o jogo, é um assunto secundário. “O que nos doeu mesmo, foi ter perdido uma partida que chegamos a dominar: desperdiçamos uma vitória que estava ao nosso alcance”, diz Fai.

Com a derrota, a seleção de Camarões ficou pressionada a vencer a Suíça na próxima partida. Depois a seleção africana terá pela frente o Brasil, na última rodada. “Jogar contra o Brasil nunca é fácil“, diz o zagueiro Nkoulou. “Mas, agora, não adianta ficar chorando pelo que passou. Se quisermos continuar respirando neste Mundial, temos que nos recuperar já contra a Sérvia. E depois pensamos no Brasil.”

Camarões volta a campo na segunda-feira diante da Sérvia, às 7h, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo.