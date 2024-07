Vitória x Flamengo no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalações

O técnico Thiago Carpini não conta com Janderson para o ataque, que está suspenso. Por outro lado, pode contar com o volante Ricardo Ryller, que já pode estrear no onze inicial.

Já o Flamengo de Tite chega em Salvador com os retornos de Viña, Varela e Léo Pereira, que devem estar no onze inicial. No meio, Allan também retorna como titular no lugar Pulgar, lesionado. No restante do ataque, sem desfalques para o rubro-negro carioca.