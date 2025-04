Vitória x Flamengo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a partida entre Vitória e Flamengo está marcada para acontecer neste domingo, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Barradão, em Salvador, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo Premiere.

Após apenas empatar em casa na estreia da Sul-Americana, o Vitória chegou a quatro jogos sem vencer na temporada. Para mudar as coisas, o técnico Thiago Carpini prepara uma equipe mais ofensiva. As dúvidas ficam por conta de Wellington Rato ou Matheusinho na armação.

Vitória e Flamengo duelam pela segunda rodada do Brasileirão. Foto: Arte/ Estadão

Vitorioso no meio de semana pela Libertadores, o Flamengo visita a equipe baiana com os retornos de Wesley, Gerson, Arrascaeta e Plata. Além dos recuperados, Filipe Luís deve mandar a campo um ataque com Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. De La Cruz corre por fora na briga pelo time titular.

VITÓRIA X FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 06/04/2025 (domingo)

06/04/2025 (domingo) Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

ONDE ASSISTIR A VITÓRIA X FLAMENGO AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÃO DO VITÓRIA

VITÓRIA: Lucas Arcanjo (Gabriel); Claudinho, Edu (Neris), Lucas Halter, Zé Marcos e Hugo (Jamerson); Ricardo Ryller, Baralhas e Matheusinho (Wellington Rato); Erick e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson, Arrascaeta; Luiz Araújo (De la Cruz), Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VITÓRIA E FLAMENGO

02/04 - Vitória 1 x 1 Universidad Católica - Copa Sul-Americana

1 x 1 Universidad Católica - Copa Sul-Americana 03/04 - Deportivo Táchira 0 x 1 Flamengo - Libertadores