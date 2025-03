Vitória x Náutico na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda fase da Copa do Brasil, a partida entre Vitória e Náutico está marcada para acontecer nesta quarta-feira, a partir das 19h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Barradão, em Salvador, na Bahia, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo Premiere e pelo SporTV.

Na primeira fase do torneio, o Vitória derrotou o Maranhão por 1 a 0. O gol, marcado por Gabriel Baralhas, foi feito quase no fim do jogo, aos 81′. Além da Copa do Brasil, o time está ainda em mais dois campeonatos. No Campeonato Baiano, é finalista, e enfrentará o Bahia em poucos dias. Na Copa do Nordeste, é o segundo colocado do Grupo A. O clube aguarda ainda o início do Campeonato Brasileiro

Veja onde assistir a Vitória x Náutico ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Náutico avançou para a segunda fase do campeonato nacional após golear o Santa Cruz de Natal. O placar final de 4 a 0 foi feito por gols de Paulo Sérgio, Sousa, Bruno Mezenga e Kayon. Em outros torneios, no entanto, o clube não está com desempenho muito positivo. Eliminado do Campeonato Pernambucano, o Náutico ainda não está na zona classificatória para a próxima fase da Copa do Nordeste, com apenas uma vitória em cinco jogos.

VITÓRIA X NÁUTICO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

Data: 12/03/2025

12/03/2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

ONDE ASSISTIR A VITÓRIA X NÁUTICO AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

(pay-per-view) SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquisto, Lucas Braga e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NÁUTICO

NÁUTICO: Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Bruno Mezenga e Hélio Borges (Leandro Kauã). Técnico: Marquinhos Santos.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VITÓRIA E NÁUTICO

08/03 - Vitória 3 x 0 Atlético-BA - Campeonato Baiano

3 x 0 Atlético-BA - Campeonato Baiano 06/03 - Sampaio Corrêa 1 x 1 Náutico - Copa do Nordeste