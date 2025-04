Vitória x Universidad Católica na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, a partida entre Vitória e Universidad Católica está marcada para acontecer nesta quarta, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Barradão, em Salvador, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo streaming Paramount+.

O Vitória teve um dos piores desempenhos do início do Brasileirão. No jogo de estreia, foi derrotado fora de casa pelo Juventude. A partida, que terminou em 2 a 0, deixou o clube baiano na última colocação da classificação geral do nacional. No campeonato estadual, foi derrotado pelo Bahia na grande final. Apesar disso, foi o time com melhor resultado na fase inicial da Copa do Nordeste. Com 15 pontos, teve número melhores do que de todas as outras equipes do torneio.

Veja onde assistir a Vitória x Universidad Católica ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Universidad Católica de Quito é o quinto clube na classificação geral do Campeonato Equatoriano. Com nove pontos (duas vitórias, três empates e uma derrota), o time está atrás do líder Barcelona de Guayaquil, LDU, Libertad e Vinotinto.

VITÓRIA X UNIVERSIDAD CATÓLICA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SUL-AMERICANA

Data: 02/04/2025

02/04/2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Publicidade

ONDE ASSISTIR A VITÓRIA X UNIVERSIDAD CATÓLICA AO VIVO

Paramount+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA

VITÓRIA: Gabriel; Claudinho, Lucas Halter, Neris (Zé Marcos) e Jamerson Bahia; Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Ronald e Pepê; Janderson, Gustavo Mosquito e Wellington Rato. Técnico: Thiago Carpini.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO UNIVERSIDAD CATÓLICA

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Johan Lara; Anangonó, Cangá, Medina Castillo e Luis Castillo; Troya Macías, Cacciabue, Romero Padilla, Mauro Díaz e Ismael Díaz; Byron Castillo. Técnico: Diego Martínez.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VITÓRIA E UNIVERSIDAD CATÓLICA

29/03 - Juventude 2 x 0 Vitória - Brasileirão

- Brasileirão 29/03 - Vinotinto 3 x 2 Universidad Católica - Campeonato Equatoriano