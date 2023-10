Viúva de Pelé, Márcia Aoki escreve mensagem emocionante para o Rei do Futebol; leia

Pelé completaria 83 anos no dia 23 de outubro. O Rei do Futebol deixou um grande vazio no mundo esportivo quando morreu em 29 de dezembro de 2022, em decorrência de um câncer no cólon. Nesta segunda-feira, dia 23, personalidades, entidades esportivas e familiares do eterno ídolo brasileiro lembraram grandes momentos de sua vida. É o primeiro ano sem Pelé.

Nas redes sociais, foi divulgada uma mensagem em forma de poesia escrita por Márcia Aoki, viúva do Rei e quem esteve ao seu lado nos últimos dias de sua vida. Pelé morreu após o Natal ao lado de familiares. Foi a primeira manifestação de Márcia após a morte de Pelé. Ela esteve também ao lado do caixão na Vila Belmiro. “Na união da sabedoria e compaixão emerge um companheirismo profundo, uma harmonia sublime. Abraçando a natureza transitória da existência, o desabrochar das flores oferece um consolo calmante, curando o coração e a mente. Que sua luz agora no Universo se irradia resplandecentemente”, escreveu.

Márcia foi a terceira mulher de Pelé e o namorava desde 2010. Ela o conheceu enquanto estudava administração em Nova York, Estados Unidos, na década de 1980. Márcia é de Penápolis, interior de São Paulo. Pelé tinha 75 anos quando se casou com ela, mais nova do que ele. Pessoas que acompanharam Pelé nos últimos meses de vida, dizem que Márcia foi muito importante para ele e nunca deixou de ajudá-lo nos momentos mais difíceis. Foi uma excelente companheira.

Antes disso, entre encontros e reencontros, os dois acabaram se apaixonando anos depois de se conhecerem, em 2010, enquanto moravam em um mesmo prédio em São Paulo. Foi no ano em que o Brasil tentava seu sexto título mundial na África do Sul, sob o olhar de Nelson Mandela. De acordo com uma entrevista de Pelé de 2012, Márcia Aoki havia acabado de se separar e convidou o jogador para conferir a reforma que ela estava fazendo em seu apartamento. Não demorou muito para os dois engatarem um relacionamento. Pelé estava solteiro e descompromissado. E se encantou.

Márcia Aoki é a viúva do Rei Pelé, que faleceu em 29 de dezembro de 2022. Foto: Reprodução/ Instagram @pele

O casamento ocorreu somente em 2016, no Guarujá, em uma cerimônia íntima para 100 convidados. O Rei havia afirmado que Márcia seria sua “última namorada” e assim foi. Estiveram juntos todo esse tempo até sua morte. Antes, Pelé havia sido casado duas vezes: com Rosimeri Cholbi e Assíria Nascimento.

O Estadão publicou uma reportagem no ano passado apresentado ao leitor um perfil da mulher que esteve e cuidou de Pelé até sua morte.