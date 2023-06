Você decide: Nigéria faz votação popular para definir o futuro do treinador da seleção

O presidente da Federação Nigeriana de Futebol (NFF), Ibrahim Gusau, anunciou que os torcedores vão decidir em uma votação popular o futuro do técnico da seleção do país, o português José Peseiro. “Planejamos fazer com que os nigerianos votem para ouvir seu ponto de vista”, disse Gusau em um programa de rádio no último sábado.

Com contrato até o dia 30 de junho, Peseiro conseguiu classificar a Nigéria para a Copa Africana de Nações deste ano, apesar de ter perdido cinco jogos desde que assumiu a equipe.

José Peseiro tem contrato com a seleção nigeriana até o fim de junho. Foto: Rodrigo Antunes/Reuters

“Tentamos com treinadores estrangeiros e outros daqui. Talvez ainda não tenhamos encontrado a pessoa certa, por isso o público vai decidir se Peseiro deve continuar ou sair”, acrescentou o dirigente.

Essa votação popular também vai gerar renda, já que será feita por telefone, num momento em que a NFF sofre uma dura crise econômica. Peseiro, cujo salário é de US$ 70 mil (R$ 334 mil na cotação atual) por mês, vem sofrendo com atrasos em seus pagamentos.

Muitos torcedores nigerianos consideram que o técnico depende demais dos craques das ‘Super Águias’, os atacantes Victor Osimhen e Samuel Chukwueze. / AFP