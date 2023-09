Você sabia que pode acompanhar jogos gratuitos no streaming? Conheça o recém-lançado GOAT

Um dos fundadores dos canais Porta dos Fundos, Desimpedidos e MyNews e ex-vice-presidente de comunicação do Flamengo, Antonio Tabet carregou consigo por anos a ideia de criar um projeto audiovisual esportivo de relevância. A falta de tempo e de dinheiro e a eclosão da pandemia haviam adiado o plano até o publicitário fundar recentemente, com mais cinco sócios, o canal GOAT.

Os executivos fizeram um estudo de mercado, perceberam que havia um “latifúndio” - é esse o termo usado por Tabet - entre TV aberta/fechada, estabelecidas há muito tempo, e canais como do streaming Casimiro Miguel, da CazéTV, e entenderam que sua plataforma poderia ocupar esse espaço.

“Havia uma intercessão que estava vazia e a gente ocupou esse lugar”, diz Tabet ao Estadão. “O nosso espaço não é de concorrência com o Cazé e não é de concorrência com a televisão. Eu posso fazer uma transmissão junto com Cazé para redes sociais diferentes”, considera o ator, apresentador e roteirista carioca.

No dia 23 de julho foi ao ar, então, o GOAT, que exibe de forma gratuita diferentes campeonatos de futebol. Foi idealizado, segundo seus fundadores, com a ideia de ser um canal que agrade tanto quem gosta de uma transmissão informal quanto os mais tradicionais, que dispensam “gracinhas” nos comentários e narrações das partidas de futebol.

“Temos a pretensão de, no tipo do discurso, atingir uma gama maior de pessoas, seja o cara de 17 anos, 18 anos, que gosta de ver uma narração e um comentário menos careta, menos engessado, seja o cara com mais de 50 que cresceu ouvindo o Galvão Bueno e não quer muita palhaçadinha”, explica Tabet, que investiu alto para tirar do papel a iniciativa. Sem cobranças de assinaturas, o dinheiro do canal advém de publicidade e de investidores.

Jogos do Al-Nassr, do astro português Cristiano Ronaldo, são transmitido pelo GOAT Foto: AFP

Goat, na tradução literal, significa ‘bode’ em inglês. Mas, no universo esportivo, trata-se de um acrônimo de “Greatest Of All Time”, termo comumente usado para designar o melhor atleta de todos os tempos de cada modalidade.

O GOAT transmite gratuitamente torneios de futebol pouco consumidos no País, como a Copa Argentina, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos (NWSL), o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano e tem como sua principal aposta a turbinada liga saudita, agora com a presença de Neymar e Cristiano Ronaldo. Foi o canal, que também exibe o Campeonato Alemão, o primeiro a apostar torneio da Arábia Saudita, novo eldorado do futebol mundial.

“Nossa ambição é apostar em eventos que a gente acha que são interessantes e que o mercado não estava dando e não dá muita atenção”, define o publicitário. “A nossa ideia é criar eventos também, então não só comprar direitos, mas desenvolver eventos esportivos”, emenda. O serviço também mostra jogos da Libertadores e Sul-Americana para Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia, Irlanda e Japão.

“No mundo da disputa por atenção, o fato de ter conteúdo gratuito ajuda mas não é o único fator que determina o sucesso de uma base de audiência. O fenômeno Cazé não é facilmente replicável e já apostou em propriedades valiosas, sem dúvida bons conteúdos, nomes conhecidos no mundo on-line e uma abordagem inovadora como a proposta pelo canal GOAT são bons ingredientes para o sucesso”, analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Tabet tem como seu braço direito Ricardo Taves, cofundador e CEO do canal. Como o humorista, ele trabalhou no Flamengo, do qual foi gerente de conteúdo. Seu último trabalho foi na FC Diez, agência responsável pela produção digital das competições da Conmebol.

Antonio Tabet é um dos sócios e fundadores do canal GOAT Foto: Mário Marques/Divulgação canal GOAT

“A Champions League está com o ciclo fechado, mas a gente certamente vai se candidatar na próxima licitação, bem como para a Libertadores. É um projeto a longo prazo, o céu é o limite, a gente quer chegar na Copa do Mundo”, ambiciona Taves, com o plano de repetir a CazéTV, que transmitiu as edições masculina e feminina das últimas Copas do Mundo.

Em um mês, o Goat alcançou 12,5 milhões de visualizações no YouTube e TikTok, registra mais de 1 milhão de seguidores em todas as redes sociais - YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook e Kwai - e atingiu quatro milhões de espectadores únicos. São mais de 600 mil inscritos no canal no YouTube. “Talvez seja, entre todos os negócios que eu abri na minha vida de entretenimento audiovisual, o que mais cresceu em menor tempo”, orgulha-se Tabet.

Adriano Imperador no GOAT

Entre os apresentadores do GOAT está Adriano Imperador. Aposentado dos gramados, o ídolo do Flamengo vai virar apresentador de um Podcast do canal, chamado de Imperacast e que irá promover bate-papos leves sobre os mais diversos assuntos e com convidados especiais do ex-jogador.

“O ‘Imperacast’ será um espaço onde poderemos compartilhar histórias, rir e discutir o futebol e a própria vida. É um novo capítulo para mim, e estou emocionado por embarcar nessa jornada com o Canal GOAT”, disse Adriano. O podcast ainda não tem tem data para ir ao ar.

Adriano Imperador terá seu próprio podcast no canal GOAT Foto: Cleiby Trevisan/Paramount

Descrito como uma “nova via de consumo esportivo, inovador e disrruptivo”, o canal, dizem seus fundadores, tentará encontrar novos talentos. Em breve, jovens comunicadores terão a oportunidade de narrar e comentar jogos transmitidos ao vivo. Trata-se da GOAT Academy, uma espécie de reality show a ser lançado.

“Mais do que um reality, é uma mentoria. A gente vai terminar contratando pelo menos dois”, afirma Taves. “A gente quer que eles sejam vistos também”.

Como assistir ao canal GOAT?

O canal GOAT poderá ser acompanhado gratuitamente no YouTube e o TikTok. Além das transmissões esportivas, o GOAT também dispõe de conteúdos esportivos variados, programas e quadros fixos. A ideia, no futuro, é exibir outros esportes. Não está nos planos, por ora, cobrar assinatura.

“Tenho interesse em entrar no ramo das artes marciais, do automobilismo”, conta Tabet. “É óbvio que a gente está começando agora, então a gente também não pode botar o carro na frente dos bois, mas o interesse é investir, crescer e sempre focando nessa transmissão informal e que seja o mais plural e heterogênea possível para agradar a todas as faixas etárias, todos os sexos, todas as raças mesmo”.

Outros canais que exibem futebol gratuitamente

CazéTV

Lançado há oito meses, o canal de Casimiro Miguel, um fenômeno midiático, já superou a marca de 1 bilhão de visualizações, transmitiu a Copa do Mundo do Catar no ano passado e o Mundial Feminino, que terminou neste mês com o título da Espanha.

A CazéTV também transmitiu jogos do Brasileirão, Campeonato Carioca, Champions League Feminina, Copa do Mundo Sub-20, Mundial de Clubes, além de competições olímpicas, como o Mundial de Judô, após a parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel, faz sucesso com transmissões descontraídas Foto: Reprodução/Youtube/@CazeTV

A CazéTV obteve sucesso durante a Copa de 2022, vencida pela Argentina, com recorde de audiência no jogo de estreia da seleção brasileira contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, com 4,7 milhões de usuários. Atualmente, o canal do YouTube têm mais de 9 milhões de inscritos, enquanto o da Twitch possui mais de 3,7 milhões de seguidores. O canal pode ser acompanhado no YouTube e na Twitch.

Pluto TV

A Pluto TV pertence à Paramount e é um serviço de streaming gratuito de televisão que oferece canais lineares ao vivo e títulos sob demanda para uma audiência global de mais de 72 milhões de usuários ativos mensais. O serviço organiza um catálogo de canais, em parceria com empresas de mídia internacionais, e transmite jogos da Libertadores Feminina 2023, a ser disputada entre 5 e 21 de outubro. A Pluto TV pode ser acessada e transmitida em dispositivos móveis, da web e de smart tevê.