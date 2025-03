Com o moral elevado após conseguir a sua maior goleada na história da Copa do Brasil, quando venceu o Águia de Marabá por 8 a 0, o Fluminense volta a campo neste domingo, contra o Volta Redonda, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O Maracanã recebe o duelo que terá início às 18h.

PUBLICIDADE O Fluminense terminou a Taça Guanabara, primeira fase do Estadual, em terceiro lugar, com 17 pontos, enquanto o seu adversário foi o segundo colocado, com 20. O jogo da volta está marcado para o dia 9 de março (domingo), no mesmo horário do confronto de ida, mas em Volta Redonda. O time que se classificar enfrenta Flamengo ou Vasco na grande decisão da temporada. Fora dos últimos três jogos, Thiago Silva segue como dúvida. O zagueiro está se recuperando de uma lesão no tendão calcâneo do pé esquerdo e não atuou contra o Águia de Marabá visando o jogo contra o Volta Redonda. Caso seja relacionado, irá atuar ao lado de Ignácio, que vive grande momento. Com este possível retorno, Juan Freytes pode voltar ao banco de reservas.

Volta Redonda x Fluminense no Carioca: onde assistir ao vivo e escalações Foto: Arte/Estadão

Reservas na Copa do Brasil, o lateral-direito Samuel Xavier e o volante Hércules podem retornar ao time titular. A dupla disputa espaço com Guga e Otávio, respectivamente. Destaque do setor ofensivo no início da temporada, Riquelme Felipe deve seguir no banco de reservas. Em alta, Kevin Serna deve formar o trio de ataque com Canobbio e Germán Cano.

Liberado para voltar aos treinos, Paulo Henrique Ganso não estará disponível. Sem praticar atividades físicas desde janeiro, quando foi diagnosticado com miocardite, o meia viverá período de ‘pré-temporada’ para recuperar a forma física ideal. Renato Augusto, que atua na mesma posição, se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo e também é desfalque.

Atual campeão da Série C do Brasileirão, o Volta Redonda começou o Carioca como uma das principais atrações da competição. Com o bom desempenho apresentado ao longo da primeira fase, a equipe treinada por Rogério Corrêa garantiu a classificação às semifinais com uma rodada de antecedência.

A tendência é que o técnico mande a campo o que tem de melhor à disposição. Entre os destaques estão o zagueiro Fabrício, ex-Flamengo, o meia Chay, campeão da Série B pelo Botafogo em 2021, e os atacantes Kelvin, que passou por Botafogo, Fluminense e Vasco, e Bruno Santos, artilheiro do clube no estadual com três gols.

FLUMINENSE x VOLTA REDONDA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CARIOCA:

DATA : 02/03/2025.

: 02/03/2025. HORÁRIO : 18 horas (horário de Brasília).

: 18 horas (horário de Brasília). LOCAL: Maracanã.

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE x VOLTA REDONDA AO VIVO:

Canal GOAT (Youtube).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE:

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva (Freytes) e Gabriel Fuentes; Hércules (Otávio), Martinelli e Arias; Canobbio, Germán Cano e Kevin Serna. Técnico: Mano Menezes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VOLTA REDONDA:

VOLTA REDONDA - Jean Carlos; Wellington Silva, Lucas de Carmo, Fabricio e Sanchez; Bruno Barra, Pierre e Chay; Kelvin, Bruno Santos e Marcus Vinícius. Técnico: Rogério Corrêa.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE E VOLTA REDONDA:

26/02/2025 - Águia de Marabá 0x8 Fluminense (Copa do Brasil);

- Águia de Marabá 0x8 (Copa do Brasil); 22/02/2025 - Boavista 2x0 Volta Redonda (Campeonato Carioca).