Walid Regragui leva Marrocos às oitavas com motivação e padrão de jogo, e quer surpreender a Espanha

A apenas treze semanas da estreia do Marrocos na Copa do Mundo do Catar, parecia que o técnico Walid Regragui tinha entrado em uma fria. Atual campeão africano com o Wydad AC, ele foi catapultado para o comando técnico da seleção africana em setembro após o pedido de demissão do bósnio Vahid Halilhodzic, que havia entrado em rota de colisão com estrelas do time, como Noussair Mazraoui e Hakim Ziyech. A Federação Marroquina de Futebol decidiu apostar suas fichas no ex-assistente de 36 anos, conhecido por ter atuado em equipes modestas na França, como o Grenoble e o Dijon, e dirigido o Wydad, do próprio Marrocos, por poucos meses.

A aposta em Regragui parecia arriscada, mas ao contrário do que se imaginava, a opção menos badalada não apenas conseguiu entregar bons resultados, mas transformou a seleção marroquina em uma das maiores surpresas do Mundial de 2022. “Eu e os nossos jogadores trabalhamos para nos preparar e os resultados estão confirmando que tomamos boas decisões“, disse Regragui durante sua última entrevista, antes da partida.

Walid Regragui, de 36 anos, espera alçar voos nunca antes alcançados por Marrocos em uma Copa do Mundo. Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER

Até o momento, os marroquinos eliminaram a Bélgica, golearam o Canadá e empataram com a Croácia, na melhor campanha da fase de grupos do país em seis participações. Incentivados pelo seu técnico e pela sua fanática torcida, agora os marroquinos acreditam até que podem causar mais uma proeza e eliminar a Espanha, na partida que acontecerá nesta terça-feira, ao meio-dia, no horário de Brasília, às 12h, no Education City.

“Claro que eu e nossos jogadores mantemos os nossos pés no chão, mas esta partida contra a Espanha poderá ficar na História“, disse Regragui “Digo aos nossos jogadores, que não temos nada a perder e precisamos usar tudo.”

Conhecido desde os seus tempos no modesto Fath Union, que treinou por cinco anos a partir de 2014, como um motivador de grupos, Regragui tem trabalhado muito no aspecto psicológico do jogo decisivo.. “Falo com meus jogadores que a Espanha é um dos melhores times do mundo, que tem um estilo de jogo eficaz, mas que temos habilidade e disciplina para ganhar deles”, comenta.

Nas conversas que vêm tendo com os jogadores, ele gosta de dizer que suas ambições não tem limites. “Se passarmos pela Espanha nas oitavas de final, teremos eliminado um favorito ao título”, diz. “E no futebol nada é impossível“. O entusiasmado Regragui acredita que o título mundial pode estar ao alcance dos marroquinos.