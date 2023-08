Walter diz ter recebido ameaças e deixa o Pelotas após 2 meses e nenhum gol marcado

Em uma errática trajetória no futebol nos últimos anos, o atacante Walter encerrou mais uma curta passagem por um clube. Desta vez, deixou o Pelotas depois de menos de três meses. Ele pediu a rescisão de seu contrato sob a justificativa de que recebeu ameaças de torcedores do time gaúcho após errar uma cobrança de pênalti.

Walter tinha contrato até o dia 31 de agosto. Em nota, o Pelotas confirmou que o vínculo do jogador foi rescindido após pedido do atleta. “Em reunião com o presidente Rodrigo Brito, o centroavante Walter pediu para deixar o clube”, explicou o clube.

O atacante foi contratado em maio e já fazia planos até de se aposentar no Pelotas e virar embaixador do clube, como contou ao Estadão. A ideia era que o time conquistasse o acesso à elite do Campeonato Gaúcho, mas a equipe foi eliminada das quartas de final da segunda divisão no último final de semana.

O Pelotas perdeu a eliminatória para o Monsoon, nos pênaltis. Walter foi um dos jogadores que errou a cobrança. Nesta quarta, a equipe ganhou do Real Sport por 3 a 0, em jogo válido pela Copa Federação Gaúcha. O atacante relatou ter sido ameaçado por um grupo de torcedores enquanto se aquecia.

Walter pediu rescisão de contrato com o Pelotas depois de receber ameaças Foto: Heitor Araújo/EC Pelotas

No caminho de volta à sua casa, o atacante, novamente abordado por torcedores, afirmou que precisou de escolta para chegar ao seu destino sem ser agredido.

O atacante chegou em maio à equipe gaúcha com 123 kg, mas perdeu 15 kg em dois meses. Em entrevista recente ao Estadão, Walter relatou algumas das ofensas que diz receber em suas redes sociais.

“Eles me xingam de gordo, de baleia. É muito feio, complicado”, disse. “”As coisas que eu escuto, se são outras pessoas, não aguentam. Minha vontade é xingar de volta, mas se eu fizer alguma coisa, sou o errado. Eles podem xingar, a gente não”.

Na breve passagem pelo Pelotas, Walter atuou em apenas cinco jogos e deixa o clube sem balançar as redes. Foram 60 minutos jogados. Segundo o atleta, o reduzido tempo em campo se deu por opção do técnico William Campos.

“Não adianta eu querer ajudar sem poder jogar. Olha quantos jogos eu joguei, quantas chances eu tive para jogar. Não tive”, reclamou Walter, em entrevista à Rádio Universidade. “O torcedor não pode me cobrar, eles podem me cobrar o erro que eu tive de pênalti. Eu emagreci 15 quilos, então dava para eu jogar mais tempo. A opção dele foi não ter me colocado, tudo bem”.