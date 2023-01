Wellington Rato lamenta chances perdidas no empate do São Paulo: ‘Tomamos algumas decisões erradas’

A estreia do São Paulo no Campeonato Paulista passou longe de ser como o torcedor gostaria. O time não conseguiu aproveitar as oportunidades criadas e ficou no 0 a 0 com o Ituano. O estreante Wellington Rato lamentou as chances perdidas e pelo tricolor paulista, que deixou escapar a possibilidade de começar a temporada com uma vitória.

“Tivemos um volume de jogo muito grande, principalmente no primeiro tempo. No segundo, tomamos algumas decisões erradas. O Ituano fechado atrás também dificultou muito”, disse o jogador na saída do gramado.

Recém-contratado junto ao Atlético-GO, Rato foi uma das gratas surpresas do São Paulo no duelo com o time de Itu. Caindo pelos lados do campo, especialmente na direita, o meia-atacante de 30 anos foi a principal alternativa de jogadas em velocidade do tricolor paulista. Ao fim da partida, ele foi eleito o craque do jogo pela Federação Paulista e dedicou o prêmio aos companheiros.

São Paulo e Ituano empataram sem gols na primeira rodada do Paulistão.

“Esse prêmio aqui é em nome de todos (do grupo). É só um começo de trabalho. Acredito que as vitórias vão vir”, concluiu.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, às 19h30, contra a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara. O ponto conquistado coloca o time do Morumbi na liderança do Grupo B, que conta ainda com Mirassol, Guarani e Água Santa, derrotados na primeira rodada.