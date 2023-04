Wellington Rato revela aposta com o filho por gol e comemora classificação do São Paulo

Wellington Rato saiu do banco de reservas e precisou de muito pouco tempo para fazer o gol da vitória sobre o Ituano, em Itu, e da classificação do São Paulo às oitavas de final da Copa do Brasil. O atleta dedicou o feito ao seu filho.

“Eu venho trabalhando, nos últimos dois jogos fiquei no banco, me cobrando bastante. Dedico o gol ao meu filho, João Lucas, que me cobra bastante, ganhei a aposta dele. A gente sempre aposta, ‘pai, se perder vai ter que me levar pra brincar no shopping’. Agora eu vou tirar o dinheiro do brinquedo dele”, disse o jogador, ainda no gramado do Novelli Junior.

Wellington Rato foi um dos quatro jogadores utilizados pelo técnico Dorival Junior no segundo tempo. Ele foi o único a ter uma atuação razoável. Orejuela, Luan e Michel Araújo entraram muito mal na partida, tornando a parte final do jogo mais complicada para segurar o resultado, apesar da falta de qualidade técnica do Ituano.

Wellington Rato anotou o gol da classificação do São Paulo em Itu. Foto: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

O São Paulo volta a jogar no sábado, em Curitiba, onde vai enfrentar o Coritiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Calleri, com dengue, deve continuar fora da equipe. Depois o time tricolor vai ter compromisso pela Copa sul-americana na próxima terça-feira, quando vai enfrentar o Tolima, na Colômbia.