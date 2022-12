Wenger diz que Fifa analisa três formatos para Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo do Catar será a última no formato de 32 seleções. A partir de 2026, o Mundial passará a contar com 48 equipes. O formato, contudo, ainda não foi definido, segundo revelou o chefe do departamento de desenvolvimento da Fifa, o francês Arsène Wenger. Segundo o ex-treinador, a entidade estuda três formatos diferentes para a Copa que será sediada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

“É algo que ainda não foi decidido. O Conselho (da Fifa) vai decidir apenas em 2023. Vamos aguardar. Podemos ter 16 grupos com três equipes ou 12 com quatro ou até mesmo duas tabelas distintas. Veremos. O que importa é que o formato ainda não foi decidido”, avisou o dirigente.

O francês Arsène Wenger, chefe do departamento de desenvolvimento da Fifa, e o ex-jogador alemão Juergen Klinsmann discutem o novo formato da Copa do Mundo de 2026. Foto: Rungroj Yongrit/EFE

A decisão por uma Copa mais ampla foi anunciada em 2016. A proposta foi levantada pela Uefa e aprovada pela Fifa. A entidade entende que o torneio seria mais atraente financeira e esportivamente.

O formato com 48 seleções coloca um ponto final na disputa de 32 equipes que acontecia desde 1998, quando a França sediou o grande torneio e conquistou o seu primeiro título mundial.

Apesar do aumento de vagas, a Fifa trabalha para montar um formato no qual o campeão dispute os mesmos sete jogos que seriam necessários para conquistar a taça no Catar, no formato atual.