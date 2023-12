West Ham x Manchester United: onde assistir, horário e escalação das equipes

West Ham e Manchester United duelam neste sábado, dia 23, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Apenas um ponto separa as equipes na tabela. A partida, que também marca o duelo entre os brasileiros Lucas Paquetá e Antony, começa às 9h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres.

Os Hammers vêm de goleada por 5 a 1 sofrida contra o Liverpool na eliminação da Copa da Liga Inglesa e ocupam a oitava posição na Premier League. Em caso de vitória, podem ultrapassar o adversário e recuperar o ânimo antes do Natal. Já os Red Devils, em sétimo, tentam se aproximar da zona de classificação para a Champions League.

West Ham e Manchester United duelam neste sábado pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

WEST HAM X MANCHESTER UNITED: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

DATA: 23/12 (sábado).

23/12 (sábado). HORÁRIO: 9h30 (horário de Brasília).

9h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico de Londres (ING).

ONDE ASSISTIR WEST HAM X MANCHESTER UNITED AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE WEST HAM E MANCHESTER UNITED

WEST HAM: Fabianski; Coufal, Aguerd, Zouma e Emerson Palmieri; Soucek, Álvarez e Ward-Prowse; Kudus, Bowen e Lucas Paquetá. Técnico: David Moyes.

Fabianski; Coufal, Aguerd, Zouma e Emerson Palmieri; Soucek, Álvarez e Ward-Prowse; Kudus, Bowen e Lucas Paquetá. David Moyes. MANCHESTER UNITED: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Evans e Shaw; Mainoo, McTominay e Bruno Fernandes; Antony, Hojlund e Garnacho (Rashford). Técnico: Erik ten Hag.

